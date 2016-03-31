Теория тигра, 2016

В фильме рассказывается история шестидесятилетнего ветеринара Яно. Он устал от жизни. Последней каплей в его депрессивном состоянии стала добровольная смерть его свёкра, потерявшего интерес к жизни. Яно осознаёт, что если ничего не предпринимать, то ему грозит та же участь, что он уже не хочет продолжать движение по исхоженным дорогам жизни. Сначала Яно испытывает спад душевный, замкнувшись сам в себе, а потом и физический. Он отправляется в путешествие, чтобы совершить что-то, что считает мечтой всей своей жизни.