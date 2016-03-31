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Теория тигра Теория тигра
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Teorie tygra

Теория тигра, 2016

2016 / Чехия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

В фильме рассказывается история шестидесятилетнего ветеринара Яно. Он устал от жизни. Последней каплей в его депрессивном состоянии стала добровольная смерть его свёкра, потерявшего интерес к жизни. Яно осознаёт, что если ничего не предпринимать, то ему грозит та же участь, что он уже не хочет продолжать движение по исхоженным дорогам жизни. Сначала Яно испытывает спад душевный, замкнувшись сам в себе, а потом и физический. Он отправляется в путешествие, чтобы совершить что-то, что считает мечтой всей своей жизни.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 31 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Радек Байгар
В ролях
Луция Сипосова
Ива Янжурова
Иржи Бартошка
Татьяна Вильгельмова
Элишка Балцерова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Теория тигра 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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