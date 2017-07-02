Далибору К. 40 лет. Он до сих пор живет вместе с матерью Верой в панельном доме в маленьком чешском городке. Далиборек работает автомаляром на заводе. А еще он — неонацист. В свободное время ведет блог, общается с немногочисленными подписчиками, пишет злые мизогинные песни и выкладывает их в сеть. Далибор безумно ревнует мать к ее новому сожителю и не может устроить собственные романтические отношения. «Мир по Далибореку» — это едкая трагикомедия, документальный триллер. Напряженность в фильме постоянно усиливается, мы видим как взгляды Далибора меняются в зависимости от мнения окружающих его людей. Страх и разочарование постоянно сопровождают главного героя. Портрет несчастного мальчика, который никак не может пройти мужскую инициацию.