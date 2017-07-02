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6.6
Киноафиша Фильмы Мир по Далибореку
6.6

Мир по Далибореку

, 2017
Svet podle Daliborka
Словакия, Чехия / документальный / 18+
6.6

О фильме

Далибору К. 40 лет. Он до сих пор живет вместе с матерью Верой в панельном доме в маленьком чешском городке. Далиборек работает автомаляром на заводе. А еще он — неонацист. В свободное время ведет блог, общается с немногочисленными подписчиками, пишет злые мизогинные песни и выкладывает их в сеть. Далибор безумно ревнует мать к ее новому сожителю и не может устроить собственные романтические отношения. «Мир по Далибореку» — это едкая трагикомедия, документальный триллер. Напряженность в фильме постоянно усиливается, мы видим как взгляды Далибора меняются в зависимости от мнения окружающих его людей. Страх и разочарование постоянно сопровождают главного героя. Портрет несчастного мальчика, который никак не может пройти мужскую инициацию.

Режиссер Вит Клусак
Сценарист Вит Клусак, Marianna Stranska
Композитор Владимир Годар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Словакия / Чехия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 2 июля 2017
Дата выхода
13 июля 2017 Чехия
Другие названия
Svet podle Daliborka, The White World According to Daliborek, Biały świat według Daliborka, Daliborek szerint a világ, Белый мир по Далиборку, Мир по Далибореку

Рейтинг фильма

6.6
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