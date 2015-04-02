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Придурки (Чудаки 2)
Киноафиша Фильмы Придурки (Чудаки 2) Отзывы о фильме «Придурки (Чудаки 2)»
Jackass: Number Two Придурки (Чудаки 2) 2006
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Придурки (Чудаки 2)»

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BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
ДААААААААААА!!! Обожаю их!!! жду с нетерпением!!! Первую часть смотрел наверно раз 50!!!

Цитата (MiGA, 29/09/2006 - 22:51:01):Или там опять будут в жопу машинку запихивать как в первой части?

Ессно будут это же ЧУДАКИ!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (MiGA, 08/10/2006 - 14:01:38):Назови мне ещё один фильм в жанре "документальная комедия" ?


Выступление жириновского по тв ✊


Но Чудаки круче! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Ну что можно сказать СУПЕР кино!!! 10 из 10 балов. Смеялся вместе с залом от души, не одна комедия не вызывала таких эмоций.

Я боялся, что будет разочарование по сравнению с первой частью, боялся потери особой атмосферы. Но с первых кадров понятно, что атмосфера сохранена полностью.

Надо было видеть лица людей в зале которые с наслаждением смотрели, не отрываясь, весь фильм. Конечно, как всегда не мало отвратных моментов (три девушки ушли в середине фильма когда “доили коня”), но без них некуда они добавляют особый антураж.

Вообщем всем кто хочет поднять себе настроение и не слишком брезглив советую на 100% не пожалеете.

Цитата (Mashka, 12/10/2006 - 12:39:40):А я жду 3-й части, которую они снимали в РОссии.

Это не Чудаки 3 это съемки для обычной получасовой программы Чудоков на MTv, которая была уже показана и состояла из двух серий.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bender93, 14/10/2006 - 21:54:10):а про что первая часть?

ответ те поскорее

Тоже самое что и вторая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Надавно полказал моментами первую часть своей девушке.Она была в шоке(в плохом смысле).Фильм,то потрясный, но стоит задуматься:водить-ли на него вторую половинку✊ !

А вторую часть,естественно лучше смотреть одному-дома или в кино с друзьями под пивко✊ !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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