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Придурки (Чудаки 2)
Отзывы о фильме «Придурки (Чудаки 2)»
Jackass: Number Two
Придурки (Чудаки 2)
2006
6.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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BOSS24
2 апреля 2015, 12:51
ДААААААААААА!!! Обожаю их!!! жду с нетерпением!!! Первую часть смотрел наверно раз 50!!!
Цитата (MiGA, 29/09/2006 - 22:51:01):
Или там опять будут в жопу машинку запихивать как в первой части?
Ессно будут это же ЧУДАКИ!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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BOSS24
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (MiGA, 08/10/2006 - 14:01:38):
Назови мне ещё один фильм в жанре "документальная комедия" ?
Выступление жириновского по тв ✊
Но Чудаки круче! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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BOSS24
2 апреля 2015, 12:51
Ну что можно сказать СУПЕР кино!!! 10 из 10 балов. Смеялся вместе с залом от души, не одна комедия не вызывала таких эмоций.
Я боялся, что будет разочарование по сравнению с первой частью, боялся потери особой атмосферы. Но с первых кадров понятно, что атмосфера сохранена полностью.
Надо было видеть лица людей в зале которые с наслаждением смотрели, не отрываясь, весь фильм. Конечно, как всегда не мало отвратных моментов (три девушки ушли в середине фильма когда “доили коня”), но без них некуда они добавляют особый антураж.
Вообщем всем кто хочет поднять себе настроение и не слишком брезглив советую на 100% не пожалеете.
Цитата (Mashka, 12/10/2006 - 12:39:40):
А я жду 3-й части, которую они снимали в РОссии.
Это не Чудаки 3 это съемки для обычной получасовой программы Чудоков на MTv, которая была уже показана и состояла из двух серий.
2 апреля 2015, 12:51
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BOSS24
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (bender93, 14/10/2006 - 21:54:10):
а про что первая часть?
ответ те поскорее
Тоже самое что и вторая.
2 апреля 2015, 12:51
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
Надавно полказал моментами первую часть своей девушке.Она была в шоке(в плохом смысле).Фильм,то потрясный, но стоит задуматься:водить-ли на него вторую половинку✊ !
А вторую часть,естественно лучше смотреть одному-дома или в кино с друзьями под пивко✊ !
2 апреля 2015, 12:51
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Цитата (MiGA, 29/09/2006 - 22:51:01):Или там опять будут в жопу машинку запихивать как в первой части?
Ессно будут это же ЧУДАКИ!!!✊
Выступление жириновского по тв ✊
Но Чудаки круче! ✊ ✊
Я боялся, что будет разочарование по сравнению с первой частью, боялся потери особой атмосферы. Но с первых кадров понятно, что атмосфера сохранена полностью.
Надо было видеть лица людей в зале которые с наслаждением смотрели, не отрываясь, весь фильм. Конечно, как всегда не мало отвратных моментов (три девушки ушли в середине фильма когда “доили коня”), но без них некуда они добавляют особый антураж.
Вообщем всем кто хочет поднять себе настроение и не слишком брезглив советую на 100% не пожалеете.
Цитата (Mashka, 12/10/2006 - 12:39:40):А я жду 3-й части, которую они снимали в РОссии.
Это не Чудаки 3 это съемки для обычной получасовой программы Чудоков на MTv, которая была уже показана и состояла из двух серий.
ответ те поскорее
Тоже самое что и вторая.
А вторую часть,естественно лучше смотреть одному-дома или в кино с друзьями под пивко✊ !
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