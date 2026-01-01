Отзывы о фильме
Метафорическая притча о деформации личности социумом, о беззащитности перед властью, перед тоталитарной системой подавления, возводящей стены вокруг
человека. Фильм-протест, использующий эффектные анимационные вставки политического карикатуриста Джеральда Скарфа, создан на основе великолепной
музыки группы "Пинк Флойд".
|3 ноября 1982
|Россия
|16+
|3 декабря 1982
|Австралия
|M
|25 ноября 1982
|Аргентина
|+18
|23 сентября 1982
|Бельгия
|14 марта 1983
|Бразилия
|16
|14 июля 1982
|Великобритания
|15 октября 1982
|Германия
|16
|15 октября 1982
|Дания
|15
|17 января 1983
|Испания
|18
|19 ноября 1982
|Италия
|14+
|3 ноября 1982
|Казахстан
|21 октября 1982
|Колумбия
|9 сентября 1982
|Нидерланды
|21 июля 1983
|Перу
|22 октября 1982
|Португалия
|M/18
|13 августа 1982
|США
|1 ноября 1986
|Турция
|3 ноября 1982
|Украина
|31 мая 1984
|Уругвай
|19 ноября 1982
|Финляндия
|K-16
|14 июля 1982
|Франция
|12
|8 июня 1995
|Чехия
|U
|1 октября 1982
|Швеция
|15
|22 мая 1999
|Южная Корея
|15
|8 октября 1983
|Япония
|R15+