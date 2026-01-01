Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Стена
7.4 Рейтинг IMDb: 8
Стена

Стена

Pink Floyd - The Wall 18+
О фильме

Метафорическая притча о деформации личности социумом, о беззащитности перед властью, перед тоталитарной системой подавления, возводящей стены вокруг
человека. Фильм-протест, использующий эффектные анимационные вставки политического карикатуриста Джеральда Скарфа, создан на основе великолепной
музыки группы "Пинк Флойд".

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 23 мая 1982
Дата выхода
3 ноября 1982 Россия 16+
3 декабря 1982 Австралия M
25 ноября 1982 Аргентина +18
23 сентября 1982 Бельгия
14 марта 1983 Бразилия 16
14 июля 1982 Великобритания
15 октября 1982 Германия 16
15 октября 1982 Дания 15
17 января 1983 Испания 18
19 ноября 1982 Италия 14+
3 ноября 1982 Казахстан
21 октября 1982 Колумбия
9 сентября 1982 Нидерланды
21 июля 1983 Перу
22 октября 1982 Португалия M/18
13 августа 1982 США
1 ноября 1986 Турция
3 ноября 1982 Украина
31 мая 1984 Уругвай
19 ноября 1982 Финляндия K-16
14 июля 1982 Франция 12
8 июня 1995 Чехия U
1 октября 1982 Швеция 15
22 мая 1999 Южная Корея 15
8 октября 1983 Япония R15+
MPAA R
Бюджет 12 000 000 GBP
Сборы в мире $22 281 094
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Alan Parker
Другие названия
Pink Floyd: The Wall, Pink Floyd The Wall, Pink Floyd: El muro, Пинк Флойд: Стена, Duvar, Ha-Xoma, La pared, Mur, Pink Floyd - Die Mauer, Pink Floyd - Siena, Pink Floyd - The Wall, Pink Floyd: A fal, Pink Floyd: Devor, Pink Floyd: Divar, Pink Floyd: La pared, Pink Floyd: The Wall (El muro), Pink Floyd: Zid, Pink Floyd: Zidul, Pink Floyd: Το τείχος, Ściana, The Wall, Пинк Флойд: Қабырға, Пинк Флојд: Зид, Пінк Флойд: Стіна, Стената, ピンク・フロイド　ザ・ウォール, 平克佛洛伊德：牆, 平克佛洛伊德：迷牆, 迷墙, 迷牆
Режиссер
Алан Паркер
Алан Паркер
В ролях
Боб Гелдоф
Кристин Харгривз
Джеймс Лоренсон
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
10 голосов
8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Teacher Что у нас тут, парень? Загадочные каракули? Секретный код? Нет! Стихи, ни много ни мало! Стихи, все вместе!
[смеются одноклассники]
Teacher Парень считает себя поэтом!
[читает стих из маленькой чёрной тетради Пинка]
Teacher «Деньги, вернись / Со мной всё в порядке, Джек / Руки прочь от моей кучи / Новая тачка / Икра / Четырёхзвёздочный сон / Думаю, куплю себе футбольную команду.»
[швыряет чёрную тетрадь на стол Пинка]
Teacher Полная ерунда, парень.
[бьёт его линейкой, рычит на Пинка]
Teacher Займись своей работой.
