Teacher Что у нас тут, парень? Загадочные каракули? Секретный код? Нет! Стихи, ни много ни мало! Стихи, все вместе!

[смеются одноклассники]

Teacher Парень считает себя поэтом!

[читает стих из маленькой чёрной тетради Пинка]

Teacher «Деньги, вернись / Со мной всё в порядке, Джек / Руки прочь от моей кучи / Новая тачка / Икра / Четырёхзвёздочный сон / Думаю, куплю себе футбольную команду.»

[швыряет чёрную тетрадь на стол Пинка]

Teacher Полная ерунда, парень.

[бьёт его линейкой, рычит на Пинка]