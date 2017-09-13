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David Gilmour: Live At Pompeii
Киноафиша Фильмы David Gilmour: Live At Pompeii
David Gilmour: Live At Pompeii

David Gilmour: Live At Pompeii, 2016

2016 / Великобритания
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Концерт David Gilmour: Live At Pompeii
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О фильме

Только 13 сентября 2017 года у вас есть уникальная возможность увидеть в кинотеатрах сольный концерт одного из выдающихся музыкантов современности, лидера легендарной группы Pink Floyd Дэвида Гилмора! «David Gilmour: Live At Pompeii» — это небывалое по своей энергетике, мощное, красочное шоу с использованием пиротехнических установок, объемных лазерных инсталляций и окружной кинопанорамы, на которой демонстрируется видеоарт, специально созданный для визуального сопровождения происходящего на сцене. Этот концерт был исполнен Гилмором две ночи подряд на арене древнеримского амфитеатра в Помпеях спустя 45 лет после записи одноименного концерта группы Pink Floyd. 2 600 человек — ровно столько поклонников музыканта собралось на руинах древнего города, чтобы насладиться выступлениями своего кумира! Концерт «David Gilmour: Live At Pompeii» был проведен в рамках годового турне, которое музыкант совершил в поддержку своего четвертого сольного альбома «Rattle That Lock». В концерт вошли заглавные композиции с последних альбомов Гилмора «Rattle That Lock» и «On An Island», а также ставшие уже классикой «Wish You Were Here», «Comfortably Numb», «One Of These Days» и многие другие. Фильм-концерт будет показан в сверхчетком разрешении 4K и непревзойденном звучании Dolby ATMOS. Вы увидите лучшие моменты с обоих шоу, запечатленных режиссером Гэвином Элдером, известным своими работами с Дэвидом Линчем и Duran Duran. Это знаковое кинособытие будет интересно не только многочисленным фанатам несравненного Дэвида Гилмора и почитателям творчества группы Pink Floyd, но и всем поклонникам качественной рок-музыки.

8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 13 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Постер фильма David Gilmour: Live At Pompeii 2 постера
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