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Скотланд, Пенсильвания
Киноафиша Фильмы Скотланд, Пенсильвания
Scotland, PA

Скотланд, Пенсильвания, 2001

2001 / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Джой МакБет — работящий, но ему не хватает целеустремленности. Его жена, с которой они вместе работают в ресторане, обладающая цепкой хваткой, уверена, что могла бы сделать намного больше, чем их босс Норм Дункан, поэтому она разрабатывает план свержения Дункана и уговаривает Мака ограбить ресторан и убить Норма, используя ограбление в качестве ложной ниточки в будущем полицейском расследовании.

И хотя все вокруг предсказывают Маку плохую участь, он собирает всю волю в кулак и действует по плану своей жены. Когда детектив-вегетарианец МакДафф разнюхивает, что в деле не все так просто, Мак начинает подозревать, что мясник Банко знает слишком много, и решает, что в меню можно добавить еще немного парного мяса…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 марта 2001
Возраст 16+
В ролях
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Мора Тирни
Мора Тирни
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Кевин Корригэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скотланд, Пенсильвания 2 постера
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