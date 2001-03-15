Скотланд, Пенсильвания, 2001

Джой МакБет — работящий, но ему не хватает целеустремленности. Его жена, с которой они вместе работают в ресторане, обладающая цепкой хваткой, уверена, что могла бы сделать намного больше, чем их босс Норм Дункан, поэтому она разрабатывает план свержения Дункана и уговаривает Мака ограбить ресторан и убить Норма, используя ограбление в качестве ложной ниточки в будущем полицейском расследовании.



И хотя все вокруг предсказывают Маку плохую участь, он собирает всю волю в кулак и действует по плану своей жены. Когда детектив-вегетарианец МакДафф разнюхивает, что в деле не все так просто, Мак начинает подозревать, что мясник Банко знает слишком много, и решает, что в меню можно добавить еще немного парного мяса…