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Желтая подводная лодка
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Желтая подводная лодка, 1968

1968 / Великобритания
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
В какое-то время, однажды, ну, в крайнем случае, дважды – был такой рай неземной под названием Пепперлэнд – место, где царили счастье, любовь, цветы и музыка. Но однажды пришли в этот рай коварные враги – Синие Миники, пославшие на завоевание благодатной земли свои войска во главе с Ужасной Летающей Перчаткой. И спасти Пепперлэнд теперь могут только Джон, Пол, Джордж и Ринго! Вооруженная только чувством юмора, прекрасными песнями и, конечно, при помощи волшебной Желтой Подводной Лодки, эта великолепная четверка сможет победить силы Зла… Мультипликационные персонажи, сильно напоминающие знаменитую четверку «Битлз», поют и совершают путешествие на желтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев – синих вреднючек. Великобритания.
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1968
Прокатчик Lizard
Режиссер
Джордж Даннинг
В ролях
Джон Леннон
Джон Леннон
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Джордж Харрисон
Ринго Старр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Желтая подводная лодка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела впервые и огромное удовольствие получила. Чудесато и позитивно.
Под музыку хочется танцевать, от картинки глаз не оторвать, Битлы… Читать дальше…
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