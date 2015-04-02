Желтая подводная лодка, 1968

В какое-то время, однажды, ну, в крайнем случае, дважды – был такой рай неземной под названием Пепперлэнд – место, где царили счастье, любовь, цветы и музыка. Но однажды пришли в этот рай коварные враги – Синие Миники, пославшие на завоевание благодатной земли свои войска во главе с Ужасной Летающей Перчаткой. И спасти Пепперлэнд теперь могут только Джон, Пол, Джордж и Ринго! Вооруженная только чувством юмора, прекрасными песнями и, конечно, при помощи волшебной Желтой Подводной Лодки, эта великолепная четверка сможет победить силы Зла… Мультипликационные персонажи, сильно напоминающие знаменитую четверку «Битлз», поют и совершают путешествие на желтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев – синих вреднючек. Великобритания.

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