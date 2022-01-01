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Ветер, который качает вереск
Киноафиша Фильмы Ветер, который качает вереск Ветер, который качает вереск, 2006: актеры и роли
The Wind That Shakes the Barley Ветер, который качает вереск 2006 / Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
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Ветер, который качает вереск, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach
В ролях
Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Пэдрейк Дилэйни Лайэм Каннингэм Джерард Кирни Уильям Руэн Сиобан Эмси Суини
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