Дискосвиньи, 2001

Пиг и Рант, Поросенок и Свинка, родились в один день, в одном роддоме. Два ребенка, неразлучные с рождения, они так близки, что не нуждаются больше ни в ком, существуя в своем уютном и опасном мирке, в котором они придумали свои собственные правила и разговаривают на своем только им понятном языке.



Два подростка, с неуемным аппетитом к разрушению, купаются в своих преступных забавах. Но незадолго до семнадцатилетия гармония их идеального мира дала трещину. Половое созревание и растущая ревность Поросенка поставила под угрозу существование их интимной вселенной. Не смирившись с возможностью утраты своей второй половинки, герой вступает на путь насилия и жестокости.



Неразлучная парочка на грани разрыва, и выживет из них только тот, кто отважится освободиться от этих безумных уз.

