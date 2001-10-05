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Дискосвиньи
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Disco Pigs

Дискосвиньи, 2001

2001 / Ирландия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Пиг и Рант, Поросенок и Свинка, родились в один день, в одном роддоме. Два ребенка, неразлучные с рождения, они так близки, что не нуждаются больше ни в ком, существуя в своем уютном и опасном мирке, в котором они придумали свои собственные правила и разговаривают на своем только им понятном языке.

Два подростка, с неуемным аппетитом к разрушению, купаются в своих преступных забавах. Но незадолго до семнадцатилетия гармония их идеального мира дала трещину. Половое созревание и растущая ревность Поросенка поставила под угрозу существование их интимной вселенной. Не смирившись с возможностью утраты своей второй половинки, герой вступает на путь насилия и жестокости.

Неразлучная парочка на грани разрыва, и выживет из них только тот, кто отважится освободиться от этих безумных уз.

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 5 октября 2001
Режиссер
Керстен Шеридан
В ролях
Элейн Кэссиди
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Элинор Метвин
Джеральдин О`Роу
Дэррен Хили
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дискосвиньи 2 постера
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