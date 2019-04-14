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Биби Андерссон
Биби Андерссон
Bibi Andersson
О персоне
Фильмография
Биби Андерссон
Bibi Andersson
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Дата рождения
11 ноября 1935
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
14 апреля 2019
Карьера
Актриса
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Биография Биби Андерссон
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Фильмография Биби Андерссон
Квинтет
детектив, фантастика
1979, США
5.0
Конкорд: Аэропорт-79
боевик, приключения, триллер
1979, США
5.0
Любовь под вопросом
триллер
1978, Франция
6.0
Я никогда не обещала вам розового сада
фэнтези, драма
1977, США
7.0
Сцены из супружеской жизни
мелодрама, драма
1973, Швеция
8.0
Человек с другой стороны
приключения, исторический
1972, Швеция
6.0
Прикосновение
драма
1971, США / Швеция
6.0
Страсть
драма
1969, Швеция
7.0
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