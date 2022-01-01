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Виктор Шёстрём
Виктор Шёстрём
Victor Sjöström
О персоне
Фильмография
Виктор Шёстрём
Victor Sjöström
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Дата рождения
20 сентября 1879
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 января 1960
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Виктор Шёстрём
Родился 20 сентября 1879 года. Швеция.
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Фильмография Виктор Шёстрём
Земляничная поляна
драма
1957, Швеция
7.0
Под кардинальской мантией
приключения
1937, Великобритания / США
6.0
Возница
ужасы, фэнтези, драма
1921, Швеция
8.0
Терье Виген
1917, Швеция
7.0
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