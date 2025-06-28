Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость - trailer
Киноафиша Трейлеры Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость. Trailer

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость. Trailer

🧡 126
👏 4
🥺 19
🤔 3
🥱 7
Дата публикации: 24 апреля 2025
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость – Демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Юноша вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к предстоящей схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи, прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро. Истребители спешат лидеру на помощь, но оказываются перенесены Мудзаном Кибуцудзи в Замок бесконечности, крепость демонов.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Artem Severus 28 июня 2025, 10:46
Оценка
Первое и лучшее аниме в моей жизни!
28 июня 2025, 10:46 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2025, 23:08
в ответ на сообщение Artem Severus от 28 июня 2025, 10:46
Первое — особенное, а лучшее — навсегда! Спасибо, что поделился впечатлениями!
28 июня 2025, 23:08 Ответить
Кирилл Фалеев 30 июня 2025, 10:02
в ответ на сообщение Artem Severus от 28 июня 2025, 10:46
Оценка
А что разве уже показывали или вы написали заранее
30 июня 2025, 10:02 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:20
в ответ на сообщение Кирилл Фалеев от 30 июня 2025, 10:02
Вероятно, Артём имел ввиду предыдущие фильмы и сезоны 😎
30 июня 2025, 17:20 Ответить
Жамиль 9 июля 2025, 06:42
Когда выйдет истребитель демонов : замок бесконечности
9 июля 2025, 06:42 Ответить
Anlo YT 19 июля 2025, 03:10
Оценка
Супер
19 июля 2025, 03:10 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:48
в ответ на сообщение Жамиль от 9 июля 2025, 06:42
Премьера в Японии была 18 июля 🙌
31 июля 2025, 21:48 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:48
в ответ на сообщение Anlo YT от 19 июля 2025, 03:10
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:48 Ответить
Рита Махмутова 8 августа 2025, 14:55
будут в рф кинотеатрах показывать?
8 августа 2025, 14:55 Ответить
Said Tokurov 22 августа 2025, 18:56
Очень ждем!
22 августа 2025, 18:56 Ответить
Jeon Jungkook 30 августа 2025, 19:53
А сейчас билеты можно купить? Или ещё рано,ближе к 11 можно покупать.
30 августа 2025, 19:53 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:19
в ответ на сообщение Рита Махмутова от 8 августа 2025, 14:55
Надеемся, но точной информации пока, к сожалению, нет....
31 августа 2025, 23:19 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:19
в ответ на сообщение Said Tokurov от 22 августа 2025, 18:56
Очень ждём вместе с вами!
31 августа 2025, 23:19 Ответить
Aiganym Baltabaieva 1 сентября 2025, 22:55
А на каком языке будат показывать его? На русском надеюсь
1 сентября 2025, 22:55 Ответить
japasheva2013 5 сентября 2025, 04:45
Обожаю это аниме оно для меня останется всегда номер один но к сожалению сюжет я уже знаю по манге и другим спойлером однако смотреть это ещё одно удовольствие
5 сентября 2025, 04:45 Ответить
Dainer Rain 7 сентября 2025, 10:00
Получается, что продажа билетов начнется завтра, так как на странице Актобе в Тикетоне указано 8 сентября. Или я не прав ?
7 сентября 2025, 10:00 Ответить
Dainer Rain 7 сентября 2025, 10:13
в ответ на сообщение Dainer Rain от 7 сентября 2025, 10:00
Спрашиваю конкретно про кинотеатр Локомотив.
7 сентября 2025, 10:13 Ответить
Aizere Tokito 7 сентября 2025, 11:33
Қанша уақыт бойы осы анимені күтім
7 сентября 2025, 11:33 Ответить
Maria Tupitsyna 9 сентября 2025, 05:41
Оценка
Ждала больше всех 😁
9 сентября 2025, 05:41 Ответить
Дина Милова 10 сентября 2025, 00:22
Оценка
Очень очень ждём когда же выйдет фильм!!! И подскажите когда можно будет уже купить билеты?
10 сентября 2025, 00:22 Ответить
мезуми 10 сентября 2025, 15:30
А почему когда я хочу купить билет на 12.30бхавьращнего дня, то написано, мол, «мы не можем купить онлайн билет на этот сеанс».это проблема у всех. Или только у меня?Не знаю что с этим делать.Я вообще впервые покупаю билет в онлайне, а тут такая фигня…
10 сентября 2025, 15:30 Ответить
мезуми 10 сентября 2025, 15:30
в ответ на сообщение мезуми от 10 сентября 2025, 15:30
Точнее «не знаем, как купить онлайн билет на этот сеанс». хз что делать…
10 сентября 2025, 15:30 Ответить
Лев Трубачев 10 сентября 2025, 16:06
А в Казани будет?
10 сентября 2025, 16:06 Ответить
Ирина 11 сентября 2025, 04:35
Как же я жду выхода!! Когда он появится в прокате!!?????
11 сентября 2025, 04:35 Ответить
agava.kpk06 11 сентября 2025, 08:19
Оценка
Ура
11 сентября 2025, 08:19 Ответить
Зарема Муртузалиева 11 сентября 2025, 19:34
Оценка
здравствуйте !!
этот мультфильм будет в прокате с 18 сентября в избербаше?? я так хочу туда пойти!!
11 сентября 2025, 19:34 Ответить
Надежда Хмыз 12 сентября 2025, 11:53
Ждем! Ждем! Ждем, когда начнут показ! 😄
12 сентября 2025, 11:53 Ответить
Oliver What 12 сентября 2025, 15:48
Оценка
Я и не думал что нам не покажут а они разломали 4 стену))
12 сентября 2025, 15:48 Ответить
Zeki Doroshaev 13 сентября 2025, 22:58
Оценка
Надеюсь в г. Тамбов покажут клинок очень жду его
13 сентября 2025, 22:58 Ответить
Карина Александрова 14 сентября 2025, 07:38
Здравствуйте! Будет ли показываться в кинотеатрах Барнаула? Очень жду!
14 сентября 2025, 07:38 Ответить
Таня Коурова 14 сентября 2025, 09:13
Оценка
Очень жду!!!!❤️
14 сентября 2025, 09:13 Ответить
Даша Серович 14 сентября 2025, 19:03
Оценка
Одно из лучших и интересных аниме на мой взгляд
14 сентября 2025, 19:03 Ответить
Robi 16 сентября 2025, 20:38
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 июля 2025, 21:48
Здравствуйте, а скажите пожалуйста сколько будет длиться прокат? Я щас за границей был, и вот думаю успею ли я на прокат фильма истребитель демонов
16 сентября 2025, 20:38 Ответить
Любовь Казулина 17 сентября 2025, 12:57
А фильм убдет показываться в городе Камень на оби?
17 сентября 2025, 12:57 Ответить
Дуся Жданова 17 сентября 2025, 18:24
А со скольки лет можно пойти на это аниме? Мне 13
17 сентября 2025, 18:24 Ответить
Данил Ефремов 17 сентября 2025, 18:30
рейтинг точно 12+? или же будет 18+ как в пионенре?
17 сентября 2025, 18:30 Ответить
Sora Kasugano 17 сентября 2025, 18:35
Очень хочется увидеть в Рубцовске,и Интересно когда билеты можно купить
17 сентября 2025, 18:35 Ответить
Снежана Абдристас 18 сентября 2025, 04:01
Пните как билеты для Южно-Сахалинска появятся
18 сентября 2025, 04:01 Ответить
Левая Пятка Правой Руки Рампо 18 сентября 2025, 05:52
Оценка
Я смотрела только в японском дубляже но могу сказать что анимация потрясающая 🔥 скоро пойду в кино на этот фильм и оставлю еще один отзыв
18 сентября 2025, 05:52 Ответить
adjman48 18 сентября 2025, 14:55
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 августа 2025, 23:19
Оценка
А на каком языке будет озвучка?
18 сентября 2025, 14:55 Ответить
Анастасия Яковлева 18 сентября 2025, 23:56
Оценка
Рейтингом 9.3 и не пахнет, максимально провальный фильм. В ожиданиях были эпикал боевки, а по факту ты 2 часа слушаешь о том, какие все несчастные
18 сентября 2025, 23:56 Ответить
kekskeksik86 19 сентября 2025, 06:04
Нет кажется, от Flarrow films
19 сентября 2025, 06:04 Ответить
Алеся Решетова 19 сентября 2025, 06:32
Оценка
Мне нравится это аниме, оно прикольное
19 сентября 2025, 06:32 Ответить
User 19 сентября 2025, 09:13
Оценка
вышпик, это лучшее что происходило с индустрией экранизации и озвучки
19 сентября 2025, 09:13 Ответить
User 19 сентября 2025, 09:14
Оценка
озвучка
19 сентября 2025, 09:14 Ответить
User 19 сентября 2025, 09:21
в ответ на сообщение Анастасия Яковлева от 18 сентября 2025, 23:56
Оценка
для начала читайте мангу, а уже потом что-то ожидайте ))
19 сентября 2025, 09:21 Ответить
skripkarasvova6 19 сентября 2025, 17:32
Оценка
Идеально
19 сентября 2025, 17:32 Ответить
Анастасия Тянутова 19 сентября 2025, 17:55
в ответ на сообщение Анастасия Яковлева от 18 сентября 2025, 23:56
Оценка
Дак не смотри, оставь своё мнение при себе, тут то зачем это всем знать то ?
19 сентября 2025, 17:55 Ответить
Маргарита Гершокова 20 сентября 2025, 10:52
Зависит от кинотеатра
20 сентября 2025, 10:52 Ответить
Маргарита Гершокова 20 сентября 2025, 10:53
Почему всё еще нет билетов? Г. Краснодар
20 сентября 2025, 10:53 Ответить
andrejrusin40 20 сентября 2025, 16:14
Оценка
Прекрасный фильм. Отличная графика, прекрасная озвучка. Иртерес держит весь фильм. Два с половиной часа пролетели незаметно. Спасибо
20 сентября 2025, 16:14 Ответить
Таня Коурова 20 сентября 2025, 16:30
Оценка
Самое лучшее, что смотрела в кино❤️ \
Когда узнала, что 18 июля в Японии будет в кино, то и подумала, что и будет у нас, но сначала читала, что в России не будет😔\
Но я не сильно огорчилась так как все равно надеялась, что будет! Вот и Япония дала маху🤩\
И вот 19 и 20 сентября я сходила в кино, слов нет!!!!!🥹🫶🏻
20 сентября 2025, 16:30 Ответить
Настя Калинина 20 сентября 2025, 20:57
Оценка
когда будет в прокате, я не могу сидеть на месте
20 сентября 2025, 20:57 Ответить
Влада Диздарь 21 сентября 2025, 09:41
в ответ на сообщение Анастасия Тянутова от 19 сентября 2025, 17:55
В смысле \"зачем всем знать\"? Может потому, что это отзывы, и тут нужно писать своё мнение о продукте?.. Мне вот было важно это прочитать
21 сентября 2025, 09:41 Ответить
User 21 сентября 2025, 11:40
Оценка
С точки зрения анимации и сюжета — всё топ. Каждый доллар бюджета оправдан. \
Но русский дубляж… просто какое-то днище. Настолько, что можно единицу ставить. \
\
Подбор актеров под персонажей нулевой, ощущение, что там три человека всё озвучивают. Продюсер всего этого сидит, видимо, наяривает на систему Поливанова, раз так спокойно позволяет каверкать имена персонажей. Люди не могут понять, что озвучка аниме ≠ стандартная озвучка фильмов. В итоге дети с мужскими голосами, либо с кринжовыми пикми писками.\
\
В фильме столько трогательных моментов, можно слезу пустить, но озвучка всё портит. Жалко, что потратила деньги на это, а не подождала релиза в оригинале.
21 сентября 2025, 11:40 Ответить
User 21 сентября 2025, 19:29
Оценка
Это великолепно
21 сентября 2025, 19:29 Ответить
Lmao 21 сентября 2025, 20:08
Оценка
Будет ли в прокате где-то кроме Москвы?
21 сентября 2025, 20:08 Ответить
Бездарный Джерик 21 сентября 2025, 21:08
в какой озвучке в Липецке показывают?
21 сентября 2025, 21:08 Ответить
Нурсултан Жумалеев 21 сентября 2025, 21:18
Оценка
Топ аниме сериал и фильм, но лучше смотрел сериал сначало ,прежде чем смотреть фильм
21 сентября 2025, 21:18 Ответить
User 22 сентября 2025, 00:15
Оценка
плакала весь фильм,побольше такого!!!!!
22 сентября 2025, 00:15 Ответить
User 22 сентября 2025, 02:24
Оценка
Лучшие как всегда
22 сентября 2025, 02:24 Ответить
Ну хз 22 сентября 2025, 07:21
Оценка
Ну если судить по факту: в кино пойду наверное, так как аниме в кино это редкость. Ну а самому аниме могу дать 6/10
22 сентября 2025, 07:21 Ответить
Руслан Митрошин 23 сентября 2025, 08:41
Оценка
Очень странно что его вообще смотрят , если не смотреть аниме 3 сезона то и смысл идти на почти финал аниме
23 сентября 2025, 08:41 Ответить
Александр Прохоренко 23 сентября 2025, 21:53
Оценка
Это прекрасный фильм смотрел на одном дыхание.у меня никогда не было такой концентрации на фильме я даже забыл дышать и глотать слюну.я и плакал и радовался это просто невообразимо
23 сентября 2025, 21:53 Ответить
Влада Тищенко 25 сентября 2025, 07:36
Оценка
Еду с собой брать бесполезно, есть вы все-равно не будете 😂 Лучше взять водички и салфетки, чтобы отдышаться в перерывах между боями
25 сентября 2025, 07:36 Ответить
Виктор Демишенков 25 сентября 2025, 12:23
Оценка
Рекомендую Гуррен Лаганн посмотреть как нибудь
25 сентября 2025, 12:23 Ответить
nadya.el1995 25 сентября 2025, 14:53
Оценка
Самый лучший фильм😍😍😍 наконец на большом экране ❤️
25 сентября 2025, 14:53 Ответить
shatalovavarecka 25 сентября 2025, 16:32
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 августа 2025, 23:19
Оценка
А когда будут в Северске показывать? Или в Томске хотя бы? Но мне выгоднее в Северск, мне из Томска домой в час пик ехать сложно. Пожалуйста в Северске покажите, Аказа мой муж
25 сентября 2025, 16:32 Ответить
Руслан Затевахин 25 сентября 2025, 17:27
Оценка
Затянуто.. Снят нормально.
25 сентября 2025, 17:27 Ответить
Mode Xaoc 25 сентября 2025, 19:02
какая озвучка?
25 сентября 2025, 19:02 Ответить
Елизавета Маторина 26 сентября 2025, 10:32
Оценка
Какая озвука идет?\
С субтитрами или без них?
26 сентября 2025, 10:32 Ответить
Хот Хоттабыч 27 сентября 2025, 09:25
Оценка
На днях мне довелось сходить на культовую анмицию 2025 года «Истребитель демонов». И я могу сказать только одно – фильм поразил меня до самой глубины души. Поэтому, вот моя рецензия.

Рецензия: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — великолепный обман и эстетика патологии
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025) — кассовый триумф, собравший полмиллиарда долларов, звание самого успешного аниме-фильма в истории и восторженные отклики фанатов. Но за глянцевым фасадом рекордов скрывается нечто иное: перенасыщенная, агрессивная субстанция, которая не рассказывает историю, а инкрустирует зрителя шрамами от немотивированной жестокости. Мой личный опыт — уход из кинозала через час . И вот почему.

Перенасыщение адом
Классическая структура повествования (завязка-развитие-кульминация) здесь отсутствует . Фильм сознательно отказывается от классической структуры . Вместо этого зрителю предлагается двухчасовая симуляция хаоса, построенная на трёх китах: бег, сражение, оскорбление. Проблема не в отсутствии истории, а в том, что её заменяет тотальная эстетика насилия. Режиссёры не просто показывают бой, они смакуют патологическую жестокость с почти клиническим упоением. Зритель за час узнаёт об анатомии человеческого тела больше, чем за семестр в медицинском институте: от звука, которым легкое наполняется кровью, до детализированного процесса проникновения стали в глазное яблоко. Кадры каннибализма и интоксикации становятся нормой, а лейтмотивом звучит бесконечный рефрен «отрезать голову». Возникает закономерный вопрос: где грань, отделяющая героев от демонов? Фильм стирает её начисто, оставляя лишь одинаково погрязших в ненависти существ.
Эстетика смакования: жестокость как самоцель.
Здесь не просто много насилия. Здесь ему поклоняются. Камера (или рука аниматора) с болезненным, почти хирургическим смакованием фиксирует каждую деталь разрушения. Подобная изощренность, занимающая львиную долю экранного времени, перестает шокировать и начинает вызывать отторжение. Философские монологи на этом фоне, вроде рассуждений умирающей девушки о «маленьких руках», звучат не как глубина, а как бред, усугубляющий общее ощущение безумия.

Техническое исполнение

Принято хвалить анимацию Ufotable, и здесь есть за что. Отдельные 3D-эффекты и музыкальное сопровождение впечатляют. Но за этим фасадом скрываются серьёзные просчёты.
• «Плоская» рисовка: Персонажи теряют объем и выразительность, их движения в не-боевых сценах скованны и неестественны.
• Гипердинамика вместо режиссуры: Мельтешение ярких пятен и бешеная скорость монтажа не создают напряжения, а лишь маскируют неумение выстроить драматургию кадра. Первые минуты — это какофония цвета, за которой невозможно уследить.
• Вопросы дизайна: Гипертрофированная мускулатура подростков выглядит нелепо, а гендерно-неопределённый дизайн «Учителя» вызывает недоумение. Особенно сомнителен выбор костюма для одного из юных персонажей: откровенное декольте и мини-юбка скорее подошли бы вульгарной героине, а не девочке-подростку.
Отдельный упрек заслуживает локализация. Русская озвучка лишена естественной актёрской игры, превращая и без того шаблонные реплики в деревянный набор фраз.
Съеденные» и не переваренные идеи
Вместо уникального авторского высказывания создатели предлагают странный гибрид из узнаваемых образов. За час просмотра я заметила очевидные параллели:
• «Наруто»: Бесконечные сражения с клонами и перенос персонажей в иное измерение, и даже фразы.
• «Обещанный Неверленд»: Общая атмосфера ловушки, из которой пытаются вырваться дети, сражающиеся с монстрами.
• «Доктор Стрэндж»: Концепция «Бесконечной крепости» — прямая отсылка к фильму.
Создается впечатление, что авторы не вдохновлялись, а пытались механически собрать хайповые элементы, не сумев сплавить их в органичное целое.
Главный грех: Обман
Самое ужасающее в этом фильме, помимо жестокости - обман. Маркировка «фэнтези-боевик» и трейлер, скрывающий истинное лицо картины, — это введение в заблуждение. Это не боевик. Это чистый, неприукрашенный хоррор, психологическая пытка, растянутая на 2,5 часа. Моего часа хватило, чтобы понять: это не та история, которую я хотела видеть.

Вердикт
«Бесконечная крепость» — это не плохой фильм. Это опасный фильм. Опасный своим несоответствием ожиданиям, своей патологической жестокостью и этической сомнительностью. Он может найти отклик у самой преданной фанатской аудитории, готовой ко всему. Но для широкого зрителя это пример того, как виртуозное мастерство аниматоров было поставлено на службу сомнительной, разрушительной идее. Это опыт, который заставляет задуматься не о сути истории, а о том, почему её вообще решили рассказать именно так. И этот опыт, признаю, многому меня научил.
27 сентября 2025, 09:25 Ответить
Виктор Демишенков 27 сентября 2025, 15:41
Оценка
✋🤚
27 сентября 2025, 15:41 Ответить
Иван Квашенный 28 сентября 2025, 00:35
В какой озвучке показывают клинок?
28 сентября 2025, 00:35 Ответить
Baiel Seyitbekov 28 сентября 2025, 07:12
Оценка
Фильм просто кайф спасибо всем кто его анимировал дублировал и всем таким это моё любимое анимэ
28 сентября 2025, 07:12 Ответить
Baiel Seyitbekov 28 сентября 2025, 07:14
в ответ на сообщение Анастасия Яковлева от 18 сентября 2025, 23:56
Оценка
Там рассказывают о прошлом демонов и охотников если не нравится не смотрелбы и там есть бой с акадзой. В начале с доумой
28 сентября 2025, 07:14 Ответить
spmarka 28 сентября 2025, 11:35
Оценка
лудшеее!
28 сентября 2025, 11:35 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:29
в ответ на сообщение Aiganym Baltabaieva от 1 сентября 2025, 22:55
На русском 😎
29 сентября 2025, 13:29 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:29
в ответ на сообщение Aizere Tokito от 7 сентября 2025, 11:33
Согласны полностью
29 сентября 2025, 13:29 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:30
в ответ на сообщение Ирина от 11 сентября 2025, 04:35
Уже идёт!
29 сентября 2025, 13:30 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:30
в ответ на сообщение Robi от 16 сентября 2025, 20:38
К сожалению, не знаем, но должен быть долгим!
29 сентября 2025, 13:30 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:31
в ответ на сообщение Алеся Решетова от 19 сентября 2025, 06:32
Даже очень прикольное!
29 сентября 2025, 13:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:32
в ответ на сообщение Анастасия Яковлева от 18 сентября 2025, 23:56
Без лора никуда, ждём остальные 2 финальных фильма 😎
29 сентября 2025, 13:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:32
в ответ на сообщение Анастасия Тянутова от 19 сентября 2025, 17:55
Не ругаемся 🙌🏻
29 сентября 2025, 13:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:33
в ответ на сообщение Маргарита Гершокова от 20 сентября 2025, 10:53
Уже должны быть!
29 сентября 2025, 13:33 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:34
в ответ на сообщение Таня Коурова от 20 сентября 2025, 16:30
Очень рады за вас!
29 сентября 2025, 13:34 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:36
в ответ на сообщение User от 21 сентября 2025, 11:40
Всё лучше, чем гундосый, одноголосый дубляж 😁
29 сентября 2025, 13:36 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:36
в ответ на сообщение Lmao от 21 сентября 2025, 20:08
Полным ходом по всей России!
29 сентября 2025, 13:36 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:37
в ответ на сообщение Ну хз от 22 сентября 2025, 07:21
Благодарим за отзыв!
29 сентября 2025, 13:37 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:37
в ответ на сообщение Александр Прохоренко от 23 сентября 2025, 21:53
Полный спектр эмоций 😁
29 сентября 2025, 13:37 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:38
в ответ на сообщение Хот Хоттабыч от 27 сентября 2025, 09:25
Благодарим за вашу рецензию 🙌🏻
29 сентября 2025, 13:38 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 13:39
в ответ на сообщение Baiel Seyitbekov от 28 сентября 2025, 07:12
Рады, что фильм вызвал у вас столько эмоций!
29 сентября 2025, 13:39 Ответить
Илья Дмитриенко 30 сентября 2025, 07:34
Оценка
Это было великолепно у меня аж дух захватывало всем советую посмотреть
30 сентября 2025, 07:34 Ответить
Natsu Hinata 30 сентября 2025, 17:38
Оценка
Офигенно единственная проблема озвучка не очень не в смысле плохая а в смысле люди привыкли к другой.
30 сентября 2025, 17:38 Ответить
Руслан Акифов 1 октября 2025, 22:19
Оценка
Здравствуйте, а подскажите в какой озвучке у вас?
1 октября 2025, 22:19 Ответить
vanya.ry 2 октября 2025, 23:43
Оценка
Слишком шумно в моментах, а так топчик!
2 октября 2025, 23:43 Ответить
spmarka 4 октября 2025, 09:46
Оценка
Бомба
4 октября 2025, 09:46 Ответить
Светлана Хрущева 4 октября 2025, 21:58
Оценка
Это лучшее, что я видела в своей жизни! Рисовка, анимация, музыкальное сопровождение были на высоте, и сюжет не подвёл, всё было просто потрясающе!!!
4 октября 2025, 21:58 Ответить
User 6 октября 2025, 16:26
Оценка
Тронуло прямо в сердечко💔
6 октября 2025, 16:26 Ответить
chupin_1990 7 октября 2025, 13:01
Подскажите, когда начнут крутить прокат в Краснодаре ?
7 октября 2025, 13:01 Ответить
Вероника Кулькова 7 октября 2025, 17:09
Будут ли ещё показывать в Кумертау? Если да, то какого?
7 октября 2025, 17:09 Ответить
Владислав Куприянов 8 октября 2025, 10:19
Какая озвучка по этому фильму в электростали? Надеюсь aniliberty, если да ,то пойдем завтра толпой)
8 октября 2025, 10:19 Ответить
konstantinovanika251 11 октября 2025, 11:37
Извините,а можно с 16 лет?
11 октября 2025, 11:37 Ответить
User 13 октября 2025, 08:32
Оценка
Лучшая арка превзошла даже квартал красных фонарей
13 октября 2025, 08:32 Ответить
Ibragim Shigabutdinov 23 октября 2025, 17:25
Оценка
Какая озвучка в кинопоорте?
23 октября 2025, 17:25 Ответить
Максим Ресть 26 октября 2025, 03:56
Будет ли мультфильм опять в прокате в ближайшее время?
26 октября 2025, 03:56 Ответить
Настя Богамаз 26 октября 2025, 11:20
Оценка
Фильм очень прикольный
26 октября 2025, 11:20 Ответить
Денис Махалов 27 октября 2025, 11:02
А в какой озвучке показывают???
27 октября 2025, 11:02 Ответить
gsaidgusen 29 октября 2025, 11:50
Оценка
Имбо
29 октября 2025, 11:50 Ответить
balikoevasadrin 12 ноября 2025, 21:50
Оценка
А будут еще в Алания Синема показывать этот фильм?
12 ноября 2025, 21:50 Ответить
stanislavtrofimov246 22 ноября 2025, 07:33
Оценка
Это аниме с наилучшей рисовкай.
22 ноября 2025, 07:33 Ответить
Игорь Гром 25 ноября 2025, 04:09
Оценка
Ну типа просто Намба Ван или 110 из 10
25 ноября 2025, 04:09 Ответить
User 10 декабря 2025, 16:25
Оценка
Простооооооо🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
10 декабря 2025, 16:25 Ответить
User 10 декабря 2025, 16:26
в ответ на сообщение Денис Махалов от 27 октября 2025, 11:02
Оценка
Анелибрия
10 декабря 2025, 16:26 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 00:41
в ответ на сообщение User от 10 декабря 2025, 16:26
точка тв 😁
31 декабря 2025, 00:41 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 00:41
в ответ на сообщение Игорь Гром от 25 ноября 2025, 04:09
Круто!
31 декабря 2025, 00:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.9 Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация, 2025, Япония
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря - дублированный трейлер 01:10
О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Чудо-юдо - тизер 00:59
Чудо-юдо  тизер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Крик 7 - трейлер 2 с русскими субтитрами 00:57
Крик 7  трейлер 2 с русскими субтитрами
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Царевна-лягушка 2 - трейлер 02:25
Царевна-лягушка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше