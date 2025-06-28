Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
– Демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Юноша вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к предстоящей схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи, прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро. Истребители спешат лидеру на помощь, но оказываются перенесены Мудзаном Кибуцудзи в Замок бесконечности, крепость демонов.
этот мультфильм будет в прокате с 18 сентября в избербаше?? я так хочу туда пойти!!
Когда узнала, что 18 июля в Японии будет в кино, то и подумала, что и будет у нас, но сначала читала, что в России не будет😔\
Но я не сильно огорчилась так как все равно надеялась, что будет! Вот и Япония дала маху🤩\
И вот 19 и 20 сентября я сходила в кино, слов нет!!!!!🥹🫶🏻
Но русский дубляж… просто какое-то днище. Настолько, что можно единицу ставить. \
\
Подбор актеров под персонажей нулевой, ощущение, что там три человека всё озвучивают. Продюсер всего этого сидит, видимо, наяривает на систему Поливанова, раз так спокойно позволяет каверкать имена персонажей. Люди не могут понять, что озвучка аниме ≠ стандартная озвучка фильмов. В итоге дети с мужскими голосами, либо с кринжовыми пикми писками.\
\
В фильме столько трогательных моментов, можно слезу пустить, но озвучка всё портит. Жалко, что потратила деньги на это, а не подождала релиза в оригинале.
С субтитрами или без них?
Рецензия: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — великолепный обман и эстетика патологии
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025) — кассовый триумф, собравший полмиллиарда долларов, звание самого успешного аниме-фильма в истории и восторженные отклики фанатов. Но за глянцевым фасадом рекордов скрывается нечто иное: перенасыщенная, агрессивная субстанция, которая не рассказывает историю, а инкрустирует зрителя шрамами от немотивированной жестокости. Мой личный опыт — уход из кинозала через час . И вот почему.
Перенасыщение адом
Классическая структура повествования (завязка-развитие-кульминация) здесь отсутствует . Фильм сознательно отказывается от классической структуры . Вместо этого зрителю предлагается двухчасовая симуляция хаоса, построенная на трёх китах: бег, сражение, оскорбление. Проблема не в отсутствии истории, а в том, что её заменяет тотальная эстетика насилия. Режиссёры не просто показывают бой, они смакуют патологическую жестокость с почти клиническим упоением. Зритель за час узнаёт об анатомии человеческого тела больше, чем за семестр в медицинском институте: от звука, которым легкое наполняется кровью, до детализированного процесса проникновения стали в глазное яблоко. Кадры каннибализма и интоксикации становятся нормой, а лейтмотивом звучит бесконечный рефрен «отрезать голову». Возникает закономерный вопрос: где грань, отделяющая героев от демонов? Фильм стирает её начисто, оставляя лишь одинаково погрязших в ненависти существ.
Эстетика смакования: жестокость как самоцель.
Здесь не просто много насилия. Здесь ему поклоняются. Камера (или рука аниматора) с болезненным, почти хирургическим смакованием фиксирует каждую деталь разрушения. Подобная изощренность, занимающая львиную долю экранного времени, перестает шокировать и начинает вызывать отторжение. Философские монологи на этом фоне, вроде рассуждений умирающей девушки о «маленьких руках», звучат не как глубина, а как бред, усугубляющий общее ощущение безумия.
Техническое исполнение
Принято хвалить анимацию Ufotable, и здесь есть за что. Отдельные 3D-эффекты и музыкальное сопровождение впечатляют. Но за этим фасадом скрываются серьёзные просчёты.
• «Плоская» рисовка: Персонажи теряют объем и выразительность, их движения в не-боевых сценах скованны и неестественны.
• Гипердинамика вместо режиссуры: Мельтешение ярких пятен и бешеная скорость монтажа не создают напряжения, а лишь маскируют неумение выстроить драматургию кадра. Первые минуты — это какофония цвета, за которой невозможно уследить.
• Вопросы дизайна: Гипертрофированная мускулатура подростков выглядит нелепо, а гендерно-неопределённый дизайн «Учителя» вызывает недоумение. Особенно сомнителен выбор костюма для одного из юных персонажей: откровенное декольте и мини-юбка скорее подошли бы вульгарной героине, а не девочке-подростку.
Отдельный упрек заслуживает локализация. Русская озвучка лишена естественной актёрской игры, превращая и без того шаблонные реплики в деревянный набор фраз.
Съеденные» и не переваренные идеи
Вместо уникального авторского высказывания создатели предлагают странный гибрид из узнаваемых образов. За час просмотра я заметила очевидные параллели:
• «Наруто»: Бесконечные сражения с клонами и перенос персонажей в иное измерение, и даже фразы.
• «Обещанный Неверленд»: Общая атмосфера ловушки, из которой пытаются вырваться дети, сражающиеся с монстрами.
• «Доктор Стрэндж»: Концепция «Бесконечной крепости» — прямая отсылка к фильму.
Создается впечатление, что авторы не вдохновлялись, а пытались механически собрать хайповые элементы, не сумев сплавить их в органичное целое.
Главный грех: Обман
Самое ужасающее в этом фильме, помимо жестокости - обман. Маркировка «фэнтези-боевик» и трейлер, скрывающий истинное лицо картины, — это введение в заблуждение. Это не боевик. Это чистый, неприукрашенный хоррор, психологическая пытка, растянутая на 2,5 часа. Моего часа хватило, чтобы понять: это не та история, которую я хотела видеть.
Вердикт
«Бесконечная крепость» — это не плохой фильм. Это опасный фильм. Опасный своим несоответствием ожиданиям, своей патологической жестокостью и этической сомнительностью. Он может найти отклик у самой преданной фанатской аудитории, готовой ко всему. Но для широкого зрителя это пример того, как виртуозное мастерство аниматоров было поставлено на службу сомнительной, разрушительной идее. Это опыт, который заставляет задуматься не о сути истории, а о том, почему её вообще решили рассказать именно так. И этот опыт, признаю, многому меня научил.
