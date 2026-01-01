Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ёхэй Адзаками
Yohei Azakami
Персоны
Персоны
Ёхэй Адзаками
Ёхэй Адзаками
Yohei Azakami
Дата рождения
7 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гумма, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
(2025)
7.3
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
(2022)
7.3
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
(2023)
Фильмография Ёхэй Адзаками
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Все
13
Фильмы
1
Сериалы
12
Актер
13
Призматическое рондо
аниме , драма, исторический
2026, Япония
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези
2026, Япония
Наказание для храброго героя
аниме , боевик, приключения
2026, Япония
6.6
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия
2025, Япония
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Взрывной храбрец Брейверн
боевик, аниме , фантастика
2024, Япония
6.4
Синие Мибуро
боевик, приключения, аниме
2024, Япония
7.3
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
драма, комедия, аниме
2023, Япония
6.6
Спригган
боевик, приключения, аниме , фантастика
2022, Япония
7.3
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик
2022, Япония
6.9
Фармацевт из параллельного мира
аниме , фэнтези
2022, Япония
7.1
Акватоп белого песка
драма, комедия, аниме
2021, Япония
6.3
Годзилла: Сингулярность
аниме , фантастика
2021, Япония
