Ёхэй Адзаками

Дата рождения
7 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гумма, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой

Популярные фильмы

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость 8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость (2025)
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия 7.3
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия (2022)
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив 7.3
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив (2023)

Фильмография Ёхэй Адзаками

Жанр
Год
Призматическое рондо
Призматическое рондо
аниме , драма, исторический 2026, Япония
Святой Грааль Эрис
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези 2026, Япония
Наказание для храброго героя
Наказание для храброго героя
аниме , боевик, приключения 2026, Япония
Титосэ в бутылке Рамунэ 6.6
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия 2025, Япония
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость 8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen
боевик, приключения, анимация 2025, Япония
Смотреть трейлер
Взрывной храбрец Брейверн 6.9
Взрывной храбрец Брейверн
боевик, аниме , фантастика 2024, Япония
Синие Мибуро 6.4
Синие Мибуро
боевик, приключения, аниме 2024, Япония
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив 7.3
Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
драма, комедия, аниме 2023, Япония
Спригган 6.6
Спригган
боевик, приключения, аниме , фантастика 2022, Япония
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия 7.3
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик 2022, Япония
Фармацевт из параллельного мира 6.9
Фармацевт из параллельного мира
аниме , фэнтези 2022, Япония
Акватоп белого песка 7.1
Акватоп белого песка
драма, комедия, аниме 2021, Япония
Годзилла: Сингулярность 6.3
Годзилла: Сингулярность
аниме , фантастика 2021, Япония
