Почему это стоит посмотреть?

Визуальная красота – Студия Ufotable создала одну из лучших анимаций в истории.

Глубокие персонажи – У каждого героя и антагониста трагическая предыстория.

Драма и юмор – Смех сквозь слезы, даже в самых мрачных моментах.

Культовые злодеи – Двенадцать Лунных Демонов и Музан стали иконами жанра.

Совет новичкам:

Начните с 1-го сезона аниме, затем фильм «Поезд «Бесконечный»», потом 2-й и 3-й сезоны. Филлер-фильм можно посмотреть в любое время после 1-го сезона.

«Убей демонов, спаси человечность!» – девиз, который ведёт Тандзиро к победе.

Готовьте салфетки – это аниме заставит вас плакать, смеяться и восхищаться! 😭🔥