Эпическая история о Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов, чтобы спасти сестру и отомстить за гибель семьи. Феноменальный успех манги и аниме, покоривший мир благодаря красивой анимации, трогательным персонажам и жестоким битвам.
Начните с 1-го сезона аниме, затем фильм «Поезд «Бесконечный»», потом 2-й и 3-й сезоны. Филлер-фильм можно посмотреть в любое время после 1-го сезона.
«Убей демонов, спаси человечность!» – девиз, который ведёт Тандзиро к победе.
Готовьте салфетки – это аниме заставит вас плакать, смеяться и восхищаться! 😭🔥