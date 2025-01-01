Меню
Все части аниме "Истребитель демонов"

«Клинок, рассекающий демонов»  – Самая популярная аниме-сага современности

Эпическая история о Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов, чтобы спасти сестру и отомстить за гибель семьи. Феноменальный успех манги и аниме, покоривший мир благодаря красивой анимации, трогательным персонажам и жестоким битвам.

     

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация 2025, Япония
9.0
Истребитель демонов: Тренировка столпов
Истребитель демонов: Тренировка столпов
анимация, аниме 2024, Япония
8.0
Истребитель демонов: Деревня кузнецов
Истребитель демонов: Деревня кузнецов
боевик, приключения, анимация, аниме 2023, Япония
8.0
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация, аниме 2020, Япония
8.0
Почему это стоит посмотреть?

  • Визуальная красота – Студия Ufotable создала одну из лучших анимаций в истории.
  • Глубокие персонажи – У каждого героя и антагониста трагическая предыстория.
  • Драма и юмор – Смех сквозь слезы, даже в самых мрачных моментах.
  • Культовые злодеи – Двенадцать Лунных Демонов и Музан стали иконами жанра.

Совет новичкам:

Начните с 1-го сезона аниме, затем фильм «Поезд «Бесконечный»», потом 2-й и 3-й сезоны. Филлер-фильм можно посмотреть в любое время после 1-го сезона.

«Убей демонов, спаси человечность!» – девиз, который ведёт Тандзиро к победе.

Готовьте салфетки – это аниме заставит вас плакать, смеяться и восхищаться! 😭🔥

