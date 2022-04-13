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Гейтен Матараццо
Гейтен Матараццо
Gaten Matarazzo
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Гейтен Матараццо
Gaten Matarazzo
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Дата рождения
8 сентября 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Гейтена Матараццо
Родился 8 сентября 2002 года. Нью-Джерси, США.
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Новости о персоне
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В новом трейлере четвертого сезона «Очень странных дел» показали главного злодея из Изнанки
Действие развернется сразу в нескольких разных локациях.
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13 апреля 2022 10:15
Энгаури Райс, Гейтен Матараццо и Кристофер Минц-Плассе сыграют главные роли в комедии «Общество Онор»
Съемки уже начались, а премьера состоится на Paramount+.
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19 января 2022 16:31
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
Актриса обещает масштабное приключение.
Написать
28 октября 2020 15:19
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