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Кто такой Эдди Мансон: как актер из «Игры престолов» стал звездой «Очень странных дел»
Четвертый сезон хита Netflix перед тем, как уйти на небольшой перерыв, подарил зрителям немало сюрпризов. Одним из них стал абсолютно новый персонаж — Эдди Мансон в исполнении английского актера Джозефа Куинна, о карьере которого Киноафиша подготовила краткую справку.
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30 мая 2022 19:15
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