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Майкл Гандольфини
Michael Gandolfini
Киноафиша
Персоны
Майкл Гандольфини
Майкл Гандольфини
Michael Gandolfini
Дата рождения
10 мая 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
По наклонной
(2021)
7.6
Бульвар Разочарования
(2023)
0
Фильмография Майкл Гандольфини
Жанр
Все
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2023
2021
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
Бульвар Разочарования
Disappointment Blvd.
ужасы, драма, комедия
2023, Канада / США
7.6
По наклонной
Cherry
драма
2021, США
Новости о Майкл Гандольфини
Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»
Эдвард Нортон, Индира Варма и другие артисты вошли в каст антологии об изменении климата «Экстраполяция»
Майкл Гандольфини получил роль в сериале «Предложение» о создании «Крестного отца»
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