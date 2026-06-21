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День разоблачения - С субтитрами финальный трейлер
Киноафиша Трейлеры День разоблачения. С субтитрами финальный трейлер

День разоблачения. С субтитрами финальный трейлер

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Дата публикации: 9 июня 2026
День разоблачения – Человечество узнаёт о прибытии на Землю инопланетян, чьё существование долгое время тщательно скрывалось.
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İurie B T T A 21 июня 2026, 15:23
Оценка
👍🏼 Disclosure Day 🎞️ 📽️ 🕶️ . 😍
➖➖➖➖➖➖➖
Что дальше ❓👀
21 июня 2026, 15:23 Ответить
İurie B T T A 21 июня 2026, 15:39
Оценка
👍🏼 Disclosure Day 🎞️ 📽️ 🕶️
➖➖➖➖➖➖➖
Жаль что только в 2D
21 июня 2026, 15:39 Ответить
Comon 23 июня 2026, 03:26
Оценка
Дедушка Спилберг еще жив, и опять снял про своего бедного Инопланетянина. Ну не могут они, несмотря на все чудеса своей техники - нормально приземлиться на Землю, шмякаются и попадают в катастрофы, после которых понятное дело - уже не до нормального общения. Фильмец бодрый, чувствуется старая школа, экшн временами просто зашкаливает, ну как на Индианах Джонс. Почти. Но в итоге - всё как и в фильме 44летней давности, а вот это уже огорчает
23 июня 2026, 03:26 Ответить
piri.lezgiev 26 июня 2026, 13:17
Оценка
Супер 👍 Оригинально 👍
26 июня 2026, 13:17 Ответить
yuliya-smirnova-1984 26 июня 2026, 15:35
Оценка
Супер 🔥
26 июня 2026, 15:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:55
в ответ на сообщение İurie B T T A от 21 июня 2026, 15:39
Кто знает, возможно, 3D вновь вернётся 🙌
30 июня 2026, 15:55 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 16:31
в ответ на сообщение Comon от 23 июня 2026, 03:26
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
30 июня 2026, 16:31 Ответить
User 4 июля 2026, 11:54
Оценка
Ну слишком затянутый. Бесконечная погоня.
4 июля 2026, 11:54 Ответить
Liana Del'm 6 июля 2026, 22:43
Оценка
Очень, очень, затянуто ! На один раз .. Пересмотрите лучше «марс атакует» куда диномичнее 😂
6 июля 2026, 22:43 Ответить
User 13 июля 2026, 07:13
Оценка
До середины фильма есть еще хоть какой-то смысл. После начинаются детские спецэффекты с исчезнувшим домом и прочее, в конце упали на дно. Кроме смеха от и сожаления от потеряного времени больше ничего не осталось.
13 июля 2026, 07:13 Ответить
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