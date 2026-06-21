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День разоблачения. С субтитрами финальный трейлер
День разоблачения. С субтитрами финальный трейлер
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Дата публикации: 9 июня 2026
День разоблачения
– Человечество узнаёт о прибытии на Землю инопланетян, чьё существование долгое время тщательно скрывалось.
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İurie B T T A
21 июня 2026, 15:23
Оценка
👍🏼 Disclosure Day 🎞️ 📽️ 🕶️ . 😍
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Что дальше ❓👀
21 июня 2026, 15:23
1
0
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İurie B T T A
21 июня 2026, 15:39
Оценка
👍🏼 Disclosure Day 🎞️ 📽️ 🕶️
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Жаль что только в 2D
21 июня 2026, 15:39
1
0
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Comon
23 июня 2026, 03:26
Оценка
Дедушка Спилберг еще жив, и опять снял про своего бедного Инопланетянина. Ну не могут они, несмотря на все чудеса своей техники - нормально приземлиться на Землю, шмякаются и попадают в катастрофы, после которых понятное дело - уже не до нормального общения. Фильмец бодрый, чувствуется старая школа, экшн временами просто зашкаливает, ну как на Индианах Джонс. Почти. Но в итоге - всё как и в фильме 44летней давности, а вот это уже огорчает
23 июня 2026, 03:26
1
1
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piri.lezgiev
26 июня 2026, 13:17
Оценка
Супер 👍 Оригинально 👍
26 июня 2026, 13:17
0
1
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yuliya-smirnova-1984
26 июня 2026, 15:35
Оценка
Супер 🔥
26 июня 2026, 15:35
0
0
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Киноафиша.инфо
30 июня 2026, 15:55
в ответ на сообщение
İurie B T T A от 21 июня 2026, 15:39
Кто знает, возможно, 3D вновь вернётся 🙌
30 июня 2026, 15:55
0
0
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Киноафиша.инфо
30 июня 2026, 16:31
в ответ на сообщение
Comon от 23 июня 2026, 03:26
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
30 июня 2026, 16:31
0
0
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User
4 июля 2026, 11:54
Оценка
Ну слишком затянутый. Бесконечная погоня.
4 июля 2026, 11:54
2
0
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Liana Del'm
6 июля 2026, 22:43
Оценка
Очень, очень, затянуто ! На один раз .. Пересмотрите лучше «марс атакует» куда диномичнее 😂
6 июля 2026, 22:43
2
0
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User
13 июля 2026, 07:13
Оценка
До середины фильма есть еще хоть какой-то смысл. После начинаются детские спецэффекты с исчезнувшим домом и прочее, в конце упали на дно. Кроме смеха от и сожаления от потеряного времени больше ничего не осталось.
13 июля 2026, 07:13
0
0
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