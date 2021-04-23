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Джон Карни
Джон Карни
John Carney
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Джон Карни
John Carney
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джона Карни
Родился в 1972 году. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Джона Карни
Сахарная гора
триллер, драма
2016, США
5.0
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл
2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Хоть раз в жизни
мюзикл, мелодрама, драма, комедия
2013, США
7.0
Зонад
комедия
2010, Ирландия
5.0
Однажды
мелодрама, драма, мюзикл
2006, Ирландия
6.0
На краю
драма
2001, Ирландия
7.0
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Мартин Скорсезе и Джон Карни работают над музыкальной драмой, вдохновленной музыкой Джорджа Гершвина
В числе продюсеров Ирвин Уинклер.
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23 апреля 2021 11:54
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1 марта 2021 12:00
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6 марта 2017 11:04
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