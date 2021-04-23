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Джон Карни

John Carney
Джон Карни
Джон Карни John Carney
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джона Карни

Родился в 1972 году. Дублин, Ирландия.

Фильмография Джона Карни
Сахарная гора
Сахарная гора
триллер, драма 2016, США
5.0
Рок-н-рольщики
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл 2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Хоть раз в жизни
Хоть раз в жизни
мюзикл, мелодрама, драма, комедия 2013, США
7.0
Зонад
Зонад
комедия 2010, Ирландия
5.0
Однажды
Однажды
мелодрама, драма, мюзикл 2006, Ирландия
6.0
На краю
На краю
драма 2001, Ирландия
7.0
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Мартин Скорсезе и Джон Карни работают над музыкальной драмой, вдохновленной музыкой Джорджа Гершвина В числе продюсеров Ирвин Уинклер.
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23 апреля 2021 11:54
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
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1 марта 2021 12:00
В Москве пройдет 10-ый фестиваль ирландского кино С 15 по 26 марта киноцентре «Октябрь» станет местом проведения 10-го фестиваля ирландского кино, организованного в рамках проекта «КАРО.Арт». В программе показов –
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6 марта 2017 11:04
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