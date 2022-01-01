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Даики Ямасита

Daiki Yamashita
Даики Ямасита
Даики Ямасита Daiki Yamashita
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Дата рождения
7 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Сидзуока, Япония
Рост
158 см
Биография Даики Ямаситы

Родился 7 сентября 1989 года. Сидзуока, Япония.

Фильмография Даики Ямаситы
Плавучий дом
Плавучий дом
приключения, анимация, драма 2022, Япония
0.0
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