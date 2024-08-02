My Hero Academia the Movie: You're Next
My Hero Academia the Movie: You're Next
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Japan
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2024
Online premiere
19 April 2025
World premiere
2 August 2024
Release date
10 October 2024
Armenia
10 October 2024
Australia
M
29 October 2024
Austria
10 October 2024
Azerbaijan
12+
10 October 2024
Bahrain
16 October 2024
Belgium
10 October 2024
Brazil
11 October 2024
Bulgaria
10 October 2024
Colombia
10 October 2024
Croatia
10 October 2024
Czechia
10 October 2024
Denmark
10 October 2024
Egypt
11 October 2024
Estonia
11 October 2024
Finland
Tulossa
9 October 2024
France
24 October 2024
Georgia
PG-13
29 October 2024
Germany
12
18 October 2024
Great Britain
12A
10 October 2024
Greece
26 September 2024
Hong Kong
10 October 2024
Hungary
11 October 2024
Iceland
6 November 2024
Indonesia
13+
10 October 2024
Iraq
18 October 2024
Ireland
12A
17 October 2024
Israel
10 October 2024
Italy
2 August 2024
Japan
G
10 October 2024
Jordan
21 November 2024
Kazakhstan
11 October 2024
Kenya
10 October 2024
Kuwait
21 November 2024
Kyrgyzstan
12+
11 October 2024
Latvia
N12
10 October 2024
Lebanon
10 October 2024
Lithuania
N13
16 October 2024
Luxembourg
10 October 2024
Mexico
17 October 2024
Moldova
AG
10 October 2024
Montenegro
o.A.
10 October 2024
Netherlands
11 October 2024
Nigeria
11 October 2024
Norway
10 October 2024
Oman
6 November 2024
Philippines
R-13
25 October 2024
Poland
10 October 2024
Portugal
M/12
10 October 2024
Puerto Rico
PG-13
10 October 2024
Qatar
18 October 2024
Romania
10 October 2024
Saudi Arabia
10 October 2024
Serbia
o.A.
17 October 2024
Singapore
PG13
10 December 2024
Slovakia
12
10 October 2024
Slovenia
11 October 2024
South Africa
20 November 2024
South Korea
12
11 October 2024
Spain
11 October 2024
Sweden
10 October 2024
Switzerland
10 October 2024
Syrian Arab Republic
20 September 2024
Taiwan, Province of China
6+
10 October 2024
Tajikistan
7 November 2024
Thailand
G
11 October 2024
Turkey
10 October 2024
UAE
TBC
11 October 2024
USA
PG-13
10 October 2024
Ukraine
21 November 2024
Uzbekistan
16+
Worldwide Gross
$32,224,616
Production
Bones, Nippon Television Network (NTV), Yomiuri Telecasting Corporation (YTV)
Also known as
Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto, My Hero Academia: You're Next, My Hero Academia: Ahora Es Tu Turno, 我的英雄學院劇場版：You're Next, Học Viện Siêu Anh Hùng: You're Next, My Hero Academia: Agora é a Sua Vez, My Hero Academia: És O Próximo, My Hero Academia: Sıra Sende, Моя Геройская Академия: Ты следующий, Моя геройська академія. Ти наступний, 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
Но так как я… Read more…