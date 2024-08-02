Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 111
Not going 0
Kinoafisha Films My Hero Academia the Movie: You're Next

My Hero Academia the Movie: You're Next

My Hero Academia the Movie: You're Next 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 111
Not going 0

Synopsis

Izuku Midoriya, a U.A. High School student who aspires to be the best hero he can be, confronts the villain who imitates the hero he once admired.
My Hero Academia the Movie: You're Next - trailer
My Hero Academia the Movie: You're Next  trailer
Country Japan
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 19 April 2025
World premiere 2 August 2024
Release date
10 October 2024 Armenia
10 October 2024 Australia M
29 October 2024 Austria
10 October 2024 Azerbaijan 12+
10 October 2024 Bahrain
16 October 2024 Belgium
10 October 2024 Brazil
11 October 2024 Bulgaria
10 October 2024 Colombia
10 October 2024 Croatia
10 October 2024 Czechia
10 October 2024 Denmark
10 October 2024 Egypt
11 October 2024 Estonia
11 October 2024 Finland Tulossa
9 October 2024 France
24 October 2024 Georgia PG-13
29 October 2024 Germany 12
18 October 2024 Great Britain 12A
10 October 2024 Greece
26 September 2024 Hong Kong
10 October 2024 Hungary
11 October 2024 Iceland
6 November 2024 Indonesia 13+
10 October 2024 Iraq
18 October 2024 Ireland 12A
17 October 2024 Israel
10 October 2024 Italy
2 August 2024 Japan G
10 October 2024 Jordan
21 November 2024 Kazakhstan
11 October 2024 Kenya
10 October 2024 Kuwait
21 November 2024 Kyrgyzstan 12+
11 October 2024 Latvia N12
10 October 2024 Lebanon
10 October 2024 Lithuania N13
16 October 2024 Luxembourg
10 October 2024 Mexico
17 October 2024 Moldova AG
10 October 2024 Montenegro o.A.
10 October 2024 Netherlands
11 October 2024 Nigeria
11 October 2024 Norway
10 October 2024 Oman
6 November 2024 Philippines R-13
25 October 2024 Poland
10 October 2024 Portugal M/12
10 October 2024 Puerto Rico PG-13
10 October 2024 Qatar
18 October 2024 Romania
10 October 2024 Saudi Arabia
10 October 2024 Serbia o.A.
17 October 2024 Singapore PG13
10 December 2024 Slovakia 12
10 October 2024 Slovenia
11 October 2024 South Africa
20 November 2024 South Korea 12
11 October 2024 Spain
11 October 2024 Sweden
10 October 2024 Switzerland
10 October 2024 Syrian Arab Republic
20 September 2024 Taiwan, Province of China 6+
10 October 2024 Tajikistan
7 November 2024 Thailand G
11 October 2024 Turkey
10 October 2024 UAE TBC
11 October 2024 USA PG-13
10 October 2024 Ukraine
21 November 2024 Uzbekistan 16+
Worldwide Gross $32,224,616
Production Bones, Nippon Television Network (NTV), Yomiuri Telecasting Corporation (YTV)
Also known as
Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto, My Hero Academia: You're Next, My Hero Academia: Ahora Es Tu Turno, 我的英雄學院劇場版：You're Next, Học Viện Siêu Anh Hùng: You're Next, My Hero Academia: Agora é a Sua Vez, My Hero Academia: És O Próximo, My Hero Academia: Sıra Sende, Моя Геройская Академия: Ты следующий, Моя геройська академія. Ти наступний, 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
Director
Tensai Okamura
Cast
Yûki Kaji
Yûki Kaji
Nobuhiko Okamoto
Nobuhiko Okamoto
Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Kaito Ishikawa
Kaito Ishikawa
Kenta Miyake
Kenta Miyake
Cast and Crew

Cartoon rating

8.1
Rate 43 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  231 In the Action genre  66 In the Animation genre  44 In the Fantasy genre  17 In the Anime genre  14 In films of Japan  20
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Олег Карягин 21 November 2024, 11:51
Начну сразу в грустных новостей, если в России в кино этот фильм показывать не будут - то увидите вы его только 19 Февраля 2025 года.
Но так как я… Read more…
Meow Lt 10 October 2024, 09:45
Может после 11 числа либо вообще не выйдет..
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
My Hero Academia the Movie: You're Next - trailer
My Hero Academia the Movie: You're Next Trailer
My Hero Academia the Movie: You're Next - trailer in russian
My Hero Academia the Movie: You're Next Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more