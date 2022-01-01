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Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
О персоне
Фильмография
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
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Дата рождения
23 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Окинава, Япония
Рост
181 см
Биография Кэнта Миякэ
Родился 23 августа 1977 года. Окинава, Япония.
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Фильмография Кэнта Миякэ
Годзилла: Планета чудовищ
анимация, аниме
2017, Япония
6.0
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
анимация, приключения, фэнтези, аниме
2013, Япония
8.0
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