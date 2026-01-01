МайАнна Бёринг появилась на свет 22 сентября 1979 года в шведском городе Сундсвалле. Ранние годы будущая актриса провела на Ближнем Востоке, так как родители перевезли дочь в Оман, когда ей было два года. Здесь МайАнна проведет следующие четырнадцать лет своей жизни. Здесь же она окончила American British Academy в Маскате, а после перебралась в Англию и стала студенткой театральной академии LAMDA.

Кинодебют актрисы состоялся в 2004 году, когда она появилась в эпизоде многосерийных проектов "Предотвращение убийств" и "Катастрофа". В дальнейшем МайАнна приняла участие в огромном количестве известных на весь мир сериалов, среди которых "Доктор Кто", "Ведьмак" и многие другие.

Свою личную жизнь МайАнна предпочитает не афишировать. Даже о том, что актриса беременна, поклонники узнали далеко не сразу. В мае 2017 года Бёринг родила сына. О его отце ничего не известно. Актриса лишь сообщила, что их связывали длительные отношения.