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МайАнна Бёринг

MyAnna Buring
МайАнна Бёринг
МайАнна Бёринг MyAnna Buring
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Дата рождения
22 сентября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Сундсвалль, Швеция
Рост
157 см
Биография МайАнны Бёринг

МайАнна Бёринг появилась на свет 22 сентября 1979 года в шведском городе Сундсвалле. Ранние годы будущая актриса провела на Ближнем Востоке, так как родители перевезли дочь в Оман, когда ей было два года. Здесь МайАнна проведет следующие четырнадцать лет своей жизни. Здесь же она окончила American British Academy в Маскате, а после перебралась в Англию и стала студенткой театральной академии LAMDA. 

Кинодебют актрисы состоялся в 2004 году, когда она появилась в эпизоде многосерийных проектов "Предотвращение убийств" и "Катастрофа". В дальнейшем МайАнна приняла участие в огромном количестве известных на весь мир сериалов, среди которых "Доктор Кто", "Ведьмак" и многие другие.

Свою личную жизнь МайАнна предпочитает не афишировать. Даже о том, что актриса беременна, поклонники узнали далеко не сразу. В мае 2017 года Бёринг родила сына. О его отце ничего не известно. Актриса лишь сообщила, что их связывали длительные отношения.

Интересные факты о МайАнне Бёринг
  • Свое имя – My Anna Margaretha Buring Rantapää – актриса получила в честь героини Little My (Малышка Мю) из сказок Туве Янссон про муми-троллей. Однако школьные учителя называли будущую актрису просто Анной, и ей пришлось соединить два первых имени воедино.
  • Бёринг занимает должность заместителя директора театра MahWaff в Лондоне.
  • При росте 157 сантиметров актриса весит 52 килограмма.
  • Своего сына актриса в шутку называет второй своей самой любимой вещью после мороженого.
  • Актриса активно ведет страницу в социальной сети Instagram, на которой можно найти весьма оригинальные кадры: раздавленное пирожное, желтое дерево на фоне светлого небосвода, разбитое яйцо в кружке и так далее.
Фильмография МайАнны Бёринг
Опасные секреты
Опасные секреты
драма, биография, триллер 2019, США / Великобритания
7.0
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