Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
МайАнна Бёринг
МайАнна Бёринг MyAnna Buring
Киноафиша Персоны МайАнна Бёринг

МайАнна Бёринг

MyAnna Buring

Дата рождения
22 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Сундсвалль, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография МайАнны Бёринг

МайАнна Бёринг появилась на свет 22 сентября 1979 года в шведском городе Сундсвалле. Ранние годы будущая актриса провела на Ближнем Востоке, так как родители перевезли дочь в Оман, когда ей было два года. Здесь МайАнна проведет следующие четырнадцать лет своей жизни. Здесь же она окончила American British Academy в Маскате, а после перебралась в Англию и стала студенткой театральной академии LAMDA. 

Кинодебют актрисы состоялся в 2004 году, когда она появилась в эпизоде многосерийных проектов "Предотвращение убийств" и "Катастрофа". В дальнейшем МайАнна приняла участие в огромном количестве известных на весь мир сериалов, среди которых "Доктор Кто", "Ведьмак" и многие другие.

Свою личную жизнь МайАнна предпочитает не афишировать. Даже о том, что актриса беременна, поклонники узнали далеко не сразу. В мае 2017 года Бёринг родила сына. О его отце ничего не известно. Актриса лишь сообщила, что их связывали длительные отношения.

Популярные фильмы

Первобытный 8.4
Первобытный (2019)
Ведьмак 8.2
Ведьмак (2019)
Улица потрошителя 8.2
Улица потрошителя (2012)

Фильмография МайАнны Бёринг

Дыхание шторма 7.2
Дыхание шторма Last Breath
драма 2025, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
97 минут 3.9
97 минут 97 Minutes
триллер 2023, Канада / Великобритания / США
Перл из Уитстейбла 7
Перл из Уитстейбла
драма, криминал, триллер 2021, Великобритания
Первобытный 8.4
Первобытный
боевик, приключения 2019, США
Ведьмак 8.2
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
Выход есть 8.2
Выход есть
драма 2019, Норвегия
Клуб анонимных киллеров 4
Клуб анонимных киллеров Killers Anonymous
боевик, триллер, криминал 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Опасные секреты 7.3
Опасные секреты Official Secrets
драма, биография, триллер 2019, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о МайАнне Бёринг
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне
Йеннифэр разговаривает с Тиссаей после битвы при Соддене в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Йеннифэр разговаривает с Тиссаей после битвы при Соддене в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Мини-сериал про отравление Скрипалей стал хитом в Британии
Мини-сериал про отравление Скрипалей стал хитом в Британии

Интересные факты о МайАнне Бёринг

  • Свое имя – My Anna Margaretha Buring Rantapää – актриса получила в честь героини Little My (Малышка Мю) из сказок Туве Янссон про муми-троллей. Однако школьные учителя называли будущую актрису просто Анной, и ей пришлось соединить два первых имени воедино.
  • Бёринг занимает должность заместителя директора театра MahWaff в Лондоне.
  • При росте 157 сантиметров актриса весит 52 килограмма.
  • Своего сына актриса в шутку называет второй своей самой любимой вещью после мороженого.
  • Актриса активно ведет страницу в социальной сети Instagram, на которой можно найти весьма оригинальные кадры: раздавленное пирожное, желтое дерево на фоне светлого небосвода, разбитое яйцо в кружке и так далее.
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше