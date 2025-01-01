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Алекс Паркинсон
Alex Parkinson
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Алекс Паркинсон
Алекс Паркинсон
Alex Parkinson
Популярные фильмы
7.6
Последний вздох
(2019)
7.6
Жизнь с леопардами
(2024)
7.2
Дыхание шторма
(2024)
Фильмография Алекс Паркинсон
Жанр
Все
Документальный
Драма
Год
Все
2024
2019
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
2
Режиссер
3
Продюсер
1
7.2
Дыхание шторма
Last Breath
драма
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
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7.6
Жизнь с леопардами
Living with Leopards
документальный
2024, Великобритания
7.6
Последний вздох
Last Breath
документальный
2019, Бельгия / Швеция / Великобритания
Смотреть трейлер
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