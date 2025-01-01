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Алекс Паркинсон Alex Parkinson
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Алекс Паркинсон

Alex Parkinson

Популярные фильмы

Последний вздох 7.6
Последний вздох (2019)
Жизнь с леопардами 7.6
Жизнь с леопардами (2024)
Дыхание шторма 7.2
Дыхание шторма (2024)

Фильмография Алекс Паркинсон

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Сценарист 2 Режиссер 3 Продюсер 1
Дыхание шторма 7.2
Дыхание шторма Last Breath
драма 2024, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Жизнь с леопардами 7.6
Жизнь с леопардами Living with Leopards
документальный 2024, Великобритания
Последний вздох 7.6
Последний вздох Last Breath
документальный 2019, Бельгия / Швеция / Великобритания
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