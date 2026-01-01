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Марк Боннар
Mark Bonnar
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Марк Боннар
Марк Боннар
Mark Bonnar
Дата рождения
19 ноября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Марка Боннара
Родился 19 ноября 1968 года. Эдинбург, Шотландия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.3
Незабытые
(2015)
8.2
Шетланд
(2013)
8.1
Катастрофа
(2015)
Фильмография Марка Боннара
7.2
Дыхание шторма
Last Breath
драма
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Убить легко
Murder is Easy
триллер
2024, Великобритания
5.6
Буровая
боевик, триллер
2023, Великобритания
6.9
Наполеон
Napoleon
боевик, биография, драма
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Литвиненко
драма
2022, Великобритания
7.2
Викторина
драма, мини-сериал
2020, Великобритания
6.8
Зог и перелётные врачи
Zog and the Flying Doctors
анимация, комедия, семейный
2020,
7.3
Вина
драма, комедия, криминал
2019, Великобритания
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