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Марк Боннар
Марк Боннар
Mark Bonnar
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Марк Боннар
Mark Bonnar
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Дата рождения
19 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Марка Боннара
Родился 19 ноября 1968 года. Эдинбург, Шотландия, Великобритания.
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Новости о персоне
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Дэвид Теннант сыграет главную роль в сериале об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко
За проект отвечает один из создателей «Люпена».
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30 сентября 2021 17:07
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