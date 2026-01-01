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Няша Хатенди
Nyasha Hatendi
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Персоны
Няша Хатенди
Няша Хатенди
Nyasha Hatendi
Дата рождения
14 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Няши Хатенди
Родился 14 сентября 1981 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Популярные фильмы
8.2
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(2015)
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Лебединая песня
(2021)
Фильмография Няши Хатенди
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2021, США
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7.4
Без обязательств
комедия, драма
2015, США
8.2
Закон Гарроу
драма, криминал
2009, Великобритания
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Новости о Няше Хатенди
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