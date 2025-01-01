Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)

Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»

Синий джинн — лишь выдумка Disney? Почему в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина» он красного цвета

«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам

Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»

Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому

Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями

Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино

Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет