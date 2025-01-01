Меню
Киноафиша Фильмы Данте. Вечность гения Данте. Вечность гения, 2022: актеры и роли

Данте. Вечность гения, 2022: актеры и роли

Режиссер
Пупи Авати Пупи Авати Pupi Avati
В ролях
Серджио Кастеллитто Серджио Кастеллитто Sergio Castellitto Алессандро Спердути Алессандро Спердути Alessandro Sperduti Карлотта Гамба Carlotta Gamba Энрико Ло Версо Enrico Lo Verso Эрика Бланк Эрика Бланк Erika Blanc Алессандро Абер Алессандро Абер Alessandro Haber Мариано Ригильо Mariano Rigillo Паоло Грациози Paolo Graziosi Валерия Д Обичи Романо Реджани Romano Reggiani Милена Вукотич Милена Вукотич Milena Vukotic Джанни Кавина Джанни Кавина Gianni Cavina
