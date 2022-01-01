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Джанни Кавина
Джанни Кавина
Gianni Cavina
О персоне
Фильмография
Джанни Кавина
Gianni Cavina
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Дата рождения
9 декабря 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Джанни Кавина
Родился 9 декабря 1940 года. Болонья, Италия.
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Фильмография Джанни Кавина
Господин Дьявол
ужасы, триллер
2019, Италия
5.0
Большое девичье сердце
драма
2011, Италия
6.0
Друзья бара "Маргерита"
комедия
2009, Италия
6.0
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