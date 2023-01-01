Данте. Вечность гения, 2022

Италия, 1330 год. Джованни Боккаччо отправляется в Равенну, где десять лет назад в изгнании умер великий Данте Алигьери. Он должен разыскать его дочь Беатриче и передать десять золотых флоринов — чтобы компенсировать несправедливое изгнание ее отца из Флоренции. Тогда Данте гнали, приговаривали к сожжению заживо, а «Божественную комедию» считали дьявольским произведением. Сейчас он реабилитирован и Боккаччо повторяет его путь, чтобы рассказать истинную историю одного из величайших гениев в истории человечества.