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Данте. Вечность гения
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Dante

Данте. Вечность гения, 2022

2022 / Италия
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О фильме

Италия, 1330 год. Джованни Боккаччо отправляется в Равенну, где десять лет назад в изгнании умер великий Данте Алигьери. Он должен разыскать его дочь Беатриче и передать десять золотых флоринов — чтобы компенсировать несправедливое изгнание ее отца из Флоренции. Тогда Данте гнали, приговаривали к сожжению заживо, а «Божественную комедию» считали дьявольским произведением. Сейчас он реабилитирован и Боккаччо повторяет его путь, чтобы рассказать истинную историю одного из величайших гениев в истории человечества.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Пупи Авати
Пупи Авати
В ролях
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Алессандро Спердути
Алессандро Спердути
Карлотта Гамба
Энрико Ло Версо
Эрика Бланк
Эрика Бланк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
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Постер фильма Данте. Вечность гения 1 постер
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