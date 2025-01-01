Меню
Я же говорила, 2023: актеры и роли

Я же говорила, 2023: актеры и роли

Режиссер
Джиневра Эльканн Ginevra Elkann
В ролях
Грета Скакки Грета Скакки Greta Scacchi Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Альба Рорвахер Альба Рорвахер Alba Rohrwacher Валерия Бруни-Тедески Валерия Бруни-Тедески Valeria Bruni Tedeschi
