Я же говорила
Награды и номинации фильма Я же говорила
Награды и номинации фильма Я же говорила 2023
Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия "Платформа"
Номинант
