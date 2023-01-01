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Te l'avevo detto

I Told You So, 2023

2023 / Италия
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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Джиневра Эльканн
В ролях
Грета Скакки
Грета Скакки
Валерия Голино
Валерия Голино
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6 IMDb
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