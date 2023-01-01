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I Told You So
Te l'avevo detto
I Told You So, 2023
2023 / Италия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Джиневра Эльканн
В ролях
Грета Скакки
Валерия Голино
Дэнни Хьюстон
Риккардо Скамарчио
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
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