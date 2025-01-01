Меню
Фильмы
Together 99
Together 99, 2023: актеры и роли
Режиссер
Лукас Мудиссон
Lukas Moodysson
В ролях
Давид Денсик
David Dencik
Хенрик Лундстрем
Густаф Хаммарстен
Gustav Hammarsten
Шанти Рони
Shanti Roney
Аня Лундквист
Anja Lundqvist
Лиза Линдгрен
Lisa Lindgren
Йонас Карлссон
Jonas Karlsson
Олле Сарри
Olle Sarri
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
Думали, «Настоящий детектив» крут? Эти 5 мини-сериалов по книгам засосут так, что вы напрочь забудете про сон
Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
