Together 99, 2023: актеры и роли

Together 99, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукас Мудиссон Lukas Moodysson
В ролях
Давид Денсик Давид Денсик David Dencik Хенрик Лундстрем Густаф Хаммарстен Густаф Хаммарстен Gustav Hammarsten Шанти Рони Шанти Рони Shanti Roney Аня Лундквист Anja Lundqvist Лиза Линдгрен Lisa Lindgren Йонас Карлссон Йонас Карлссон Jonas Karlsson Олле Сарри Олле Сарри Olle Sarri
