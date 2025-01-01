«Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам

Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»

«Джаггернауты» из «Чужого» дышат, умирают и наделены сознанием: доказательства, которые заметили не все

От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»