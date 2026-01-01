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Элис Купер
Элис Купер Alice Cooper
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Элис Купер

Alice Cooper

Дата рождения
4 февраля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Детройт, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Revival 69: Возвращение легенды 8.1
Revival 69: Возвращение легенды (2022)
Джонни Депп: Король культа 7.6
Джонни Депп: Король культа (2021)
Потерянный уик-энд: История любви 7.6
Потерянный уик-энд: История любви (2022)

Фильмография Элис Купер

Revival 69: Возвращение легенды 8.1
Revival 69: Возвращение легенды Revival69: The Concert That Rocked the World
документальный, исторический, музыка 2022, Канада / Франция
Смотреть трейлер
Депп против Хёрд: Всё на кону
Депп против Хёрд: Всё на кону Depp vs Heard: All on the Line
документальный, драма 2022, Великобритания
Потерянный уик-энд: История любви 7.6
Потерянный уик-энд: История любви The Lost Weekend: A Love Story
документальный 2022, США
Джонни Депп: Король культа 7.6
Джонни Депп: Король культа Johnny Depp: King of Cult
биография, документальный 2021, Великобритания
Смотреть трейлер
Дунканвилль 6.3
Дунканвилль
комедия 2020, США
Дом Пьера Кардена 7.4
Дом Пьера Кардена House of Cardin
документальный 2019, США / Франция
Рок Апокалипсис 6.1
Рок Апокалипсис Wacken
документальный, мюзикл 2015, Германия
Смотреть трейлер
Супер-пупер Элис Купер 7
Супер-пупер Элис Купер Super Duper Alice Cooper
документальный, мюзикл 2014, Канада
Смотреть трейлер
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