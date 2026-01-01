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Фильмография
Элис Купер
Alice Cooper
Киноафиша
Персоны
Элис Купер
Элис Купер
Alice Cooper
Дата рождения
4 февраля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Детройт, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Revival 69: Возвращение легенды
(2022)
7.6
Джонни Депп: Король культа
(2021)
7.6
Потерянный уик-энд: История любви
(2022)
Фильмография Элис Купер
8.1
Revival 69: Возвращение легенды
Revival69: The Concert That Rocked the World
документальный, исторический, музыка
2022, Канада / Франция
Смотреть трейлер
Депп против Хёрд: Всё на кону
Depp vs Heard: All on the Line
документальный, драма
2022, Великобритания
7.6
Потерянный уик-энд: История любви
The Lost Weekend: A Love Story
документальный
2022, США
7.6
Джонни Депп: Король культа
Johnny Depp: King of Cult
биография, документальный
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
6.3
Дунканвилль
комедия
2020, США
7.4
Дом Пьера Кардена
House of Cardin
документальный
2019, США / Франция
6.1
Рок Апокалипсис
Wacken
документальный, мюзикл
2015, Германия
Смотреть трейлер
7
Супер-пупер Элис Купер
Super Duper Alice Cooper
документальный, мюзикл
2014, Канада
Смотреть трейлер
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