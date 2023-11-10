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Год рождения - трейлер
Киноафиша Трейлеры Год рождения. Трейлер

Год рождения. Трейлер

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Дата публикации: 27 сентября 2023
Год рождения – Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.
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Валентина Трунтаева 10 ноября 2023, 11:47
УЖАС
10 ноября 2023, 11:47 Ответить
Киноафиша.инфо 10 ноября 2023, 13:21
в ответ на сообщение Валентина Трунтаева от 10 ноября 2023, 11:47
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
10 ноября 2023, 13:21 Ответить
egorova.svetlana 11 ноября 2023, 13:23
Оценка
Если я правильно угадала идею - она раскрыта бездарно. Идея привлечь к \"проблеме\" рождение ребенка - кощунственна. Также отвратительно извращение библейских текстов. Игра актеров слабая. Кроме, конечно же Юры Борисова, из-за которого я и пришла на фильм. Он перевоплотился на 10+. Хочу похвалить также игру актера в роли отца главного героя. Режиссерская работа бездарная. Впечатление после фильма - хочется отмыться.
11 ноября 2023, 13:23 Ответить
Адександр Синько 11 ноября 2023, 18:11
Оценка
Фильм замечательный!!!
Не ожидал))))
11 ноября 2023, 18:11 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 12:33
в ответ на сообщение Адександр Синько от 11 ноября 2023, 18:11
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
12 ноября 2023, 12:33 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 12:33
в ответ на сообщение egorova.svetlana от 11 ноября 2023, 13:23
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
12 ноября 2023, 12:33 Ответить
User 12 ноября 2023, 23:28
Оценка
Хуже фильма, я не смотрела, даже доя фантастики это очень и очень черз чур. Такая ересь!!!
12 ноября 2023, 23:28 Ответить
ЛиЛиЧкА ------------------------ 14 ноября 2023, 20:16
Оценка
Хуже этого я ничего не смотрела , это нельзя показывать здравым людям , вообще ужасный фильм
14 ноября 2023, 20:16 Ответить
Киноафиша.инфо 15 ноября 2023, 11:48
в ответ на сообщение User от 12 ноября 2023, 23:28
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
15 ноября 2023, 11:48 Ответить
Киноафиша.инфо 15 ноября 2023, 11:48
в ответ на сообщение ЛиЛиЧкА ------------------------ от 14 ноября 2023, 20:16
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
15 ноября 2023, 11:48 Ответить
Екатерина Кликушина 2 декабря 2023, 08:21
Оценка
Была на предпоказе, честно пыталась досмотреть всеми силами. Но моя стойкость, относительно этого фильм испарилась, после того как большая часть зрителей ушла из зала. Фильм не досмотрела.
2 декабря 2023, 08:21 Ответить
Киноафиша.инфо 2 декабря 2023, 13:35
в ответ на сообщение Екатерина Кликушина от 2 декабря 2023, 08:21
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
2 декабря 2023, 13:35 Ответить
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