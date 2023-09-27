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Киноафиша Новости Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения»

Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения»

27 сентября 2023 14:36
Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения»

Сюрреалистичная картина на тему взросления.

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер картины в жанре романтическая фантазия «Год рождения». Ведущие роли сыграли Эльдар Калимулин («Лада Голд»), Анастасия Талызина («Кентавр») и Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»). В российский прокат фильм выйдет 9 ноября.

Главный герой — витающий в облаках парень по имени Филипп (Калимулин). Он увлекается андеграундной музыкой и мечтает устроить масштабный рок-фестиваль в родном городке Металлогорск. Его кумиром является окутанный легендами рокер по прозвищу Сопля (Борисов), который четверть века назад был лидером местной группы «Яичный свет».

Однако жизнь Филиппа меняется после встречи с Мариной (Талызина). Между ними вспыхивает любовь, а вскоре выясняется, что девушка забеременела. Это значит, что Филиппу пора переключиться со своих мечтаний на решение приземленных жизненных проблем. Когда реальность, как кажется, затмевает фантазии, в Металлогорске начинают происходит необъяснимые события. В запустившемся круговороте чудес главному герою крайне важно не потерять голову.

Режиссером и автором сценария фильма является Михаил Местецкий («Тряпичный союз»). 5 октября «Год рождения» откроет фестиваль «Маяк» в Геленджике, а затем будет показан на фестивале КАРО.Арт в Москве (10-15 октября) и на фестивале «Послание к человеку» (20-28 октября, Санкт-Петербург).

Фото: «Вольга»
Елена Королева
Елена Королева
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