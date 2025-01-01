Меню
Фильмы
Год рождения
Год рождения, 2023: актеры и роли
Год рождения, 2023: актеры и роли
Режиссер
Михаил Местецкий
Mikhail Mestetsky
В ролях
Эльдар Калимулин
Eldar Kalimulin
Анастасия Талызина
Юра Борисов
Yuriy Borisov
Дмитрий Быковский-Ромашов
Олег Васильков
Роман Евдокимов
Roman Evdokimov
Велимир Русаков
29 000 000 зрителей у каждого эпизода: неудивительно, что «Дом дракона» готовит грандиозное возвращение — вот когда стартует 3 сезон
Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии
Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели
Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях
