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Киноафиша Новости Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

13 июля 2023 15:23
Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Сказочный мультфильм от создателя «Снежной королевы: Разморозка» выйдет в конце августа.

Кинокомпания «Вольга» представила трейлер российского высокобюджетного мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка».

Главные герои — двое влюбленных друг в друга молодых людей, прекрасная княжна Людмила и добродушный воин Руслан. В скором времени они планируют сыграть пышную свадьбу, но прямо накануне торжества невесту похищает монструозная приспешница злого колдуна Черномора, коллекционирующего принцесс со всех уголков света. Однако негодяй не учел, что Людмила — вовсе не беззащитная девица, а настоящий борец, способный дать отпор любому зазнавшемуся магу.

Пока княжна противостоит Черномору, князь объявляет о том, что выдаст свою дочь за героя, который сумеет вызволить ее из плена. Не желая терять любовь всей своей жизни, Руслан отправляется в большое путешествие, чтобы спасти Людмилу. Ему предстоит пересечь опасные земли, познакомиться с последним говорящим медведем и сразиться со злым колдуном на земле и в воздухе.

Режиссером мультфильма выступает Алексей Цицилин, наиболее известный по картинам «Снежная королева: Разморозка» и «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

Премьера «Руслана и Людмилы. Больше, чем сказка» состоится 24 августа.

Фото: «Вольга»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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