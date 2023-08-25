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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы о мультфильме «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023 / Россия
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Аня Шишкова
25 августа 2023, 19:41
Оценка
Какой же потрясающий мультфильм. Сегодня ходила, смотрела. Очень интересно. И все герои такие разные, и такие красивые. В общем если сомневаетесь идти на него или нет однозначно идите.
25 августа 2023, 19:41
1
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Оля Бородкина
26 августа 2023, 10:48
Оценка
Мультфильм понравился . Очень хорошая сказка . Правда очень долго шла реклама аж 14 минут до начала самого мультфильма .
26 августа 2023, 10:48
0
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