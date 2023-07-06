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Киноафиша Новости В России выйдет мистический хоррор «Корабль призраков»

В России выйдет мистический хоррор «Корабль призраков»

6 июля 2023 13:51
В России выйдет мистический хоррор «Корабль призраков»

Действие разворачивается вокруг реального «проклятого судна».

Прокатная компания «Вольга» объявила официальную дату российской премьеры мистического хоррора «Корабль призраков», основанного на мифах и легендах вокруг реально существующего судна «Королева Мэри» — единственного из великих довоенных трансатлантических лайнеров, доживших до наших дней. В кинотеатрах РФ картина окажется 3 августа. В честь этого также появился дублированный трейлер.

Действие разворачивается на борту зловещего корабля, который по своим размерам превосходит даже «Титаник». В прошлом на нем произошло множество загадочных несчастных случаев и смертей, а теперь будоражащие душу события переплетаются с судьбой обыкновенной семьи, ступившей на борт в наши дни. В центре повествования — пара родителей, которым придется спасти своего ребенка. Чтобы это сделать, персонажи должны познать истинный ужас и посмотреть в глаза призракам проклятого корабля.

Главные роли в картине сыграли Элис Ив («Стартрек: Возмездие») и Джоэль Фрай («Круэлла»). Также в фильме задействованы Нелл Хадсон, Уильям Шокли, Энгус Райт, Тим Дауни, Джим Пиддок, Ленни Раш, Марк Силверман и Дориан Лок. Режиссером выступил Гари Шор, постановщик «Дракулы» с Люком Эвансом. Сценарий написал Том Вон («Винчестер. Дом, который построили призраки»). За производство отвечают продюсеры Найджел Синклер («Женщина в черном») и Торстен Шумахер («На Западном фронте без перемен»).

Фото: Vertical Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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