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Корабль призраков
Отзывы о фильме «Корабль призраков»
The Queen Mary
Корабль призраков
2023 / Великобритания / США
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Scally Boy
3 августа 2023, 05:45
Оценка
Во сколько начнётся фильм?
3 августа 2023, 05:45
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 августа 2023, 11:39
в ответ на сообщение
Scally Boy от 3 августа 2023, 05:45
Добрый день! Актуальное расписание вы можете найти на нашем сайте
3 августа 2023, 11:39
0
0
Ответить
User
3 августа 2023, 23:37
Кинотеатр большой,vip зал(11)ужасно холодно в зале из за включенных кондиционеров,и темный экран как задница негра…исправляйте это недоразумение
3 августа 2023, 23:37
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
4 августа 2023, 11:40
в ответ на сообщение
User от 3 августа 2023, 23:37
Для отзывов на кинотеатры у нас есть специальный раздел😉
4 августа 2023, 11:40
0
0
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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