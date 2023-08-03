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Корабль призраков Корабль призраков
Киноафиша Фильмы Корабль призраков Отзывы о фильме «Корабль призраков»
The Queen Mary Корабль призраков 2023 / Великобритания / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Корабль призраков»

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Scally Boy 3 августа 2023, 05:45
Оценка
Во сколько начнётся фильм?
3 августа 2023, 05:45 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 11:39
в ответ на сообщение Scally Boy от 3 августа 2023, 05:45
Добрый день! Актуальное расписание вы можете найти на нашем сайте
3 августа 2023, 11:39 Ответить
User 3 августа 2023, 23:37
Кинотеатр большой,vip зал(11)ужасно холодно в зале из за включенных кондиционеров,и темный экран как задница негра…исправляйте это недоразумение
3 августа 2023, 23:37 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2023, 11:40
в ответ на сообщение User от 3 августа 2023, 23:37
Для отзывов на кинотеатры у нас есть специальный раздел😉
4 августа 2023, 11:40 Ответить
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