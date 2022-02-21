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Нелл Хадсон
Нелл Хадсон
Nell Hudson
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Нелл Хадсон
Nell Hudson
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Дата рождения
19 ноября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Вустершир, Англия, Великобритания
Рост
163 см
Биография Нелл Хадсон
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Фильмография Нелл Хадсон
Техасская резня бензопилой
криминал, ужасы, триллер
2022, Болгария / США
5.0
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Критики поделились впечатлениями от новой «Техасской резни бензопилой»
По их мнению, лента недотягивает до оригинала, однако любители жанра, возможно, найдут в ней что-то интересное для себя.
Написать
21 февраля 2022 12:53
Кожаное лицо жесточайше расправляется с беспечной молодежью в трейлере новой «Техасской резни бензопилой»
Также сервис Netflix выпустил постер.
Написать
1 февраля 2022 10:58
Netflix опубликовал синопсис новой «Техасской резни бензопилой»
В картине продолжат сюжетную линию первого фильма.
Написать
7 декабря 2021 15:42
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