Киноафиша Фильмы Моя собачья жизнь Награды и номинации фильма Моя собачья жизнь

Награды и номинации фильма Моя собачья жизнь 1985

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Foreign Language Film
Номинант
 Best Foreign Language Film
Номинант
