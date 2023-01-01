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Mitt liv som hund

Моя собачья жизнь, 1985

1985 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Одиннадцатилетний Ингмар живёт вместе с матерью, которая больна туберкулезом, и со старшим братом. Отец по делам службы находится в Африке. Чтобы избавить мать от забот и дать ей немного подлечиться, парнишку отправляют на лето к дяде в отдалённый посёлок, где всё ему чуждо и непривычно. Но именно там Ингмар знакомится с Сагой, своей ровесницей, воспринимая её искреннюю влюблённость просто как мимолетную детскую причуду. После возвращения Ингмара в город вскоре в больнице умирает его мать — и дядя окончательно забирает мальчика к себе. Ингмар ещё обостреннее, чем раньше, чувствует собственную неприкаянность, лишается прежних надежд и иллюзий, называя свою жизнь «собачьей».

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1985
Возраст 18+
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Анки Лиден
Антон Гланзелиус
Томас фон Брёмссен
Мелинда Киннаман
Кикки Рундгрен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя собачья жизнь 5 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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