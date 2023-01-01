Моя собачья жизнь, 1985

Одиннадцатилетний Ингмар живёт вместе с матерью, которая больна туберкулезом, и со старшим братом. Отец по делам службы находится в Африке. Чтобы избавить мать от забот и дать ей немного подлечиться, парнишку отправляют на лето к дяде в отдалённый посёлок, где всё ему чуждо и непривычно. Но именно там Ингмар знакомится с Сагой, своей ровесницей, воспринимая её искреннюю влюблённость просто как мимолетную детскую причуду. После возвращения Ингмара в город вскоре в больнице умирает его мать — и дядя окончательно забирает мальчика к себе. Ингмар ещё обостреннее, чем раньше, чувствует собственную неприкаянность, лишается прежних надежд и иллюзий, называя свою жизнь «собачьей».