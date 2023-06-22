Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер комедии «За Палыча!».

В центре сюжета — избалованный сын чиновника Тема Голубь (Евгений Зарубин), слепо уверенный в том, что ему позволено больше других. Однажды герой врезается в автомобиль влиятельного москвича, и его сладкая жизнь резко подходит к концу: у его семьи отбирают роскошный особняк, кандидатуру отца (Александр Самойленко) снимают с выборов, а самого Тему отправляют на перевоспитание в войска ВДВ к суровому прапорщику Котову. Вернувшись на гражданку, бывший мажор узнает, что его деда, ветерана Василия Палыча (Сергей Шакуров), пытаются лишить собственного дома. Голубь оказывается на распутье перед непростым выбором: поддаться старым привычкам и вернуться к беззаботной жизни или же собрать волю в кулак и встать на защиту деда?

В фильме также снялись Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова и другие. Режиссером картины выступил Андрей Богатырев, наиболее известный по триллеру «Красный призрак» и сериалу «Вампиры средней полосы». По его словам, эта простая на первый взгляд история имеет под собой глубокую смысловую подоплеку:

«Дом, который защищает главный герой нашей картины Палыч, это в каком-то смысле образ нашей страны, родной и близкий сердцу».

Премьера «За Палыча!» состоится 27 июля.