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За Палыча! За Палыча!
Киноафиша Фильмы За Палыча! Отзывы о фильме «За Палыча!»
За Палыча! 2023 / Россия
6.9 Оцените
37 голосов
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Отзывы о фильме «За Палыча!»

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telekino22 27 июля 2023, 19:12
Оценка
Не интересное и скучное кино российского производства. Наши умеют снимать кино, но данный фильм сделан исключительно для заработка. На сеансе присутствовали 8 пенсионеров, вываливших более двух с половиной тысяч на билеты. Но вот понравился ли им фильм? Он должен был получится не скучным, но трейлер показал обратное. И он поддерживается фондом кино. То есть, снят за наши деньги. А достойный ли это результат? Нет конечно. Не рекомендую
27 июля 2023, 19:12 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2023, 19:15
в ответ на сообщение telekino22 от 27 июля 2023, 19:12
Здравствуйте! Спасибо за подробный отзыв!
27 июля 2023, 19:15 Ответить
Елена Свиридова 28 июля 2023, 16:30
Оценка
лучший фильм, которое смотрела за это лето! 😍
28 июля 2023, 16:30 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:14
в ответ на сообщение Елена Свиридова от 28 июля 2023, 16:30
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
28 июля 2023, 17:14 Ответить
User 30 июля 2023, 00:20
Зря потряченное время и деньги. Полный отстой .
30 июля 2023, 00:20 Ответить
Давыдов Евгений 30 июля 2023, 11:00
Ждём отзыв от бэдкомедиана
30 июля 2023, 11:00 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июля 2023, 12:22
в ответ на сообщение User от 30 июля 2023, 00:20
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
30 июля 2023, 12:22 Ответить
tatyakim 30 июля 2023, 15:28
Оценка
Фильм понравился. Хотя скорее патриотичный, чем комедийный. 👍
30 июля 2023, 15:28 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 30 июля 2023, 19:32
Оценка
Фильм, неплохой, но по ощущению, как будто все в 90е снимали. Начало то в 90-е , а продолжение все таки в 2015 г.
30 июля 2023, 19:32 Ответить
Елена Кузнецова 31 июля 2023, 12:09
Оценка
Отличный фильм!!! Про настоящих мужчин
31 июля 2023, 12:09 Ответить
Елена Кузнецова 31 июля 2023, 12:12
Оценка
Актёрская команда великолепна и главное добро побеждает зло. Для семейного просмотра. Не для пижонов. Не для мажоров. Про совесть, честь
31 июля 2023, 12:12 Ответить
Любашка Самойлова 31 июля 2023, 23:42
Оценка
Фильм понравился!
31 июля 2023, 23:42 Ответить
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