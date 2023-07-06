|29 May 2025
|Russia
|Парадиз
|12 September 2024
|Azerbaijan
|18 September 2025
|Brazil
|18 September 2025
|Greece
|5 September 2025
|Indonesia
|29 May 2025
|Kazakhstan
|18+
|12 September 2024
|Kyrgyzstan
|4 December 2025
|Mexico
|12 September 2024
|Moldova
|11 September 2025
|Qatar
|30 October 2025
|Singapore
|8 August 2025
|South Africa
|6 August 2025
|South Korea
|15
|12 September 2024
|Tajikistan
|20 November 2025
|Thailand
|4 September 2025
|UAE
|18TC
|6 July 2023
|USA
|2 October 2025
|Ukraine
|29 May 2025
|Uzbekistan
|18+