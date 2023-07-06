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Poster of Tin Soldier
4.1
Tin Soldier - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Tin Soldier
4.1

Tin Soldier

, 2023
Tin Soldier
USA / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Tin Soldier
4.1
Tin Soldier - Dubbed trailer
Tin Soldier  Dubbed trailer

Synopsis

The Bokushi, who preaches to hundreds of veterans who have been drawn to the promise of protection and purpose under him. After several failed infiltration attempts on his impenetrable fortress, military operative Emmanuel Ashburn recruits Nash Cavanaugh, an ex-special forces asset who was once a disciple of The Bokushi. Nash agrees to use his insider knowledge of the enigmatic leader as he seeks vengeance on the man who took everything from him, including the love of his life.

Cast

Jamie Foxx
Jamie Foxx
The Bokushi aka Leon K. Prudhomme
Robert De Niro
Robert De Niro
Emmanuel Ashburn
Scott Eastwood
Scott Eastwood
Nash Cavanaugh
John Leguizamo
John Leguizamo
Luke Dunn
Rita Ora
Rita Ora
Mama Suki
Nora Arnezeder
Nora Arnezeder
Evoli Carmichael
Joey Bicicchi
Lido Rossi
Shamier Anderson
Shamier Anderson
Kivon Jackson
Shana Leelee Chasman
Shinja Lily
Nadia Falegka
Shinja
Nadia Falegka
Shinja
Director Brad Furman
Writer Brad Furman, Jess Fuerst, Pablo F. Fenjves
Composer Chris Hajian
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 May 2025
World premiere 6 July 2023
Release date
29 May 2025 Russia Парадиз
12 September 2024 Azerbaijan
18 September 2025 Brazil
18 September 2025 Greece
5 September 2025 Indonesia
29 May 2025 Kazakhstan 18+
12 September 2024 Kyrgyzstan
4 December 2025 Mexico
12 September 2024 Moldova
11 September 2025 Qatar
30 October 2025 Singapore
8 August 2025 South Africa
6 August 2025 South Korea 15
12 September 2024 Tajikistan
20 November 2025 Thailand
4 September 2025 UAE 18TC
6 July 2023 USA
2 October 2025 Ukraine
29 May 2025 Uzbekistan 18+
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $93,245
Production Unified Pictures, Current Entertainment, Romulus Entertainment
Also known as
Tin Soldier, The Tin Soldier, Игры возмездия, Agente infiltrado, Código Venganza, Kurşun Asker, Ólomkatona, Ołowiany żołnierzyk, Soldado de Chumbo, Tin Soldier: Agente Infiltrado, Tinasõdur, Μολυβένιος στρατιώτης, Оловянный солдатик, Cínový vojáček

Film rating

4.1
Rate 21 votes
3.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3965 In the Action genre  835 In the Thriller genre  833 In films of USA  2228 In films of 2023  279
Updated 31 May 2025

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Tin Soldier - Dubbed trailer
Tin Soldier Dubbed trailer
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Quotes

Nash Cavanaugh Some days... I don't know how I keep going. My mind is filled with things that... I don't want to remember. Trauma feeds on you like a disease. And then... even if it's just for a moment... life is unbearable. But this wasn't me not letting go of my past. This was my past not letting go of me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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