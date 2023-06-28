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Киноафиша Фильмы Три богатыря и Пуп Земли Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли 2023 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
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・・ ・・ 28 июня 2023, 16:36
Когда этот конвейер остановится?
28 июня 2023, 16:36 Ответить
Пельмень 9 июля 2023, 00:34
Никогда
9 июля 2023, 00:34 Ответить
Анна Лолэ 20 июля 2023, 10:57
У меня три вопроса: почему Тихон и бабка не помирают? , почему жены богатерей и сами они не стареют, хотя бы потихоньку ..И ПОЧЕМУ У НИХ НЕТ ДО СИХ ПОР НЕТ ДЕТЕЙ?
20 июля 2023, 10:57 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 11:07
в ответ на сообщение Анна Лолэ от 20 июля 2023, 10:57
Потому что это сказка😉 Либо между событиями фильмов проходит не так много времени)
20 июля 2023, 11:07 Ответить
lukyanenkovika07 21 июля 2023, 18:38
в ответ на сообщение ・・ ・・ от 28 июня 2023, 16:36
Никогда, а зачем? 😉
21 июля 2023, 18:38 Ответить
ilya_murashev_0503 29 июля 2023, 07:26
Похоже никогда
29 июля 2023, 07:26 Ответить
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