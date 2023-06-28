Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и Пуп Земли
Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
2023 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
・・ ・・
28 июня 2023, 16:36
Когда этот конвейер остановится?
28 июня 2023, 16:36
0
0
Ответить
Пельмень
9 июля 2023, 00:34
Никогда
9 июля 2023, 00:34
0
0
Ответить
Анна Лолэ
20 июля 2023, 10:57
У меня три вопроса: почему Тихон и бабка не помирают? , почему жены богатерей и сами они не стареют, хотя бы потихоньку ..И ПОЧЕМУ У НИХ НЕТ ДО СИХ ПОР НЕТ ДЕТЕЙ?
20 июля 2023, 10:57
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 июля 2023, 11:07
в ответ на сообщение
Анна Лолэ от 20 июля 2023, 10:57
Потому что это сказка😉 Либо между событиями фильмов проходит не так много времени)
20 июля 2023, 11:07
0
0
Ответить
lukyanenkovika07
21 июля 2023, 18:38
в ответ на сообщение
・・ ・・ от 28 июня 2023, 16:36
Никогда, а зачем? 😉
21 июля 2023, 18:38
0
0
Ответить
ilya_murashev_0503
29 июля 2023, 07:26
Похоже никогда
29 июля 2023, 07:26
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Астрал. Женщина в черном
11 комментариев
Барби
83 комментария
Назад к динозаврам
10 комментариев
Красивый мальчик
2 комментария
Мастер и Маргарита
3 комментария
Кентавр
70 комментариев
Чужак
1 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
17 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
77 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Цекало подбил на авантюру: участие в этой рекламе — пятно на репутации Лолиты
Победительница шоу «Ты — супермодель» шокировала народ: вы тоже будете ошарашены
Август 2023 заставит Дев отказаться от важного: для них это неприемлемо
Вот каким вырос скрытный сын Пускепалиса: пошел по пути отца
«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками
Асмус выставила в Сеть провокационное фото, которым гордится: понравилось не всем
Блондинка в розовом: помолодевшая Орбакайте предстала в образе Барби
Жену Кемаля из «Черной любви» ненавидит каждая турчанка: раньше не бросалось в глаза
Пытки людей и не только: от правды о съемках «Битвы экстрасенсов» оторопь берет
Картина маслом: Колобков из «Солдат» снялся в сомнительной рекламе
У капитана Немигайло из «Сыщиков» есть внучка, о которой мало кто знает: вот что с ней не так
Кучерявая сердцеедка: дочь звезды «Ищейки» уже играет в кино, а вы видели и не знали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail