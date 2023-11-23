Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Прокатная компания «Вольга» и анимационная студия «Мельница» представили трейлер двенадцатого полнометражного мультфильма из сказочной франшизы «Три богатыря». Картина, получившая название «Три богатыря и Пуп Земли», выйдет в прокат 28 декабря.

По сюжету, Змей Горыныч внезапно находит маленького динозавра. Пытаясь выяснить, каким образом это доисторическое существо проникло в их мир, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Князь и говорящий конь Юлий находят таинственную воронку в земле, которая оказывается порталом в мир прошлого. Через него главные герои попадают в далекое прошлое, где вместе с огромными ящерами живут первобытные люди.

«Три богатыря» — самая крупная отечественная мультипликационная франшиза. Первый фильм в рамках цикла вышел еще в 2004 году, так что в начале 2024 года серии исполнится 20 лет. Также примечательно, что в следующем году свое 25-летие отпразднует «Мельница». Производством предстоящего мультфильма студия занималась совместно с кинокомпанией СТВ при содействии Фонда кино.

Режиссером «Трех богатырей и Пупа Земли» выступает Константин Феоктистов, сценарий написали Александр Боярский и Александра Шоха.